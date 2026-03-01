У Міноборони закликали активніше залучати іноземців до служби в ЗСУ: радник Федорова розповів деталі

Війна в Україні, ЗСУ / © Associated Press

В Україні є необхідність активнішого залучення іноземців до служби в ЗСУ. Солдатам на передовій платять величезні кошти за мірками багатьох країн.

Про це пише український військовий, експерт-консультант із радіотехнологій та блогер, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов («Флеш»).

На його думку, Україні потрібна розгалужена мережа пунктів вербування за кордоном та ефективна система роботи з іноземцями всередині країни. Наразі відповідний механізм уже існує, однак працює недостатньо масштабно та оперативно.

«Я хочу підкреслити, що це не система найманців. Це все іноземці, які підписують контракт із ЗСУ і служать у ЗСУ, отримуючи заробітну плату і надбавки, як це прийнято в ЗСУ», — зазначив він.

Нагадаємо, Міноборони готує комплексний план для вирішення накопичених проблем із мобілізацією та випадками самовільного залишення частин. За словами міністра оборони Михайла Федорова, одним з ключових елементів стратегії стане ширше залучення іноземців до виконання бойових завдань. Конкретні рішення планують анонсувати та поступово впроваджувати у найближчі місяці.