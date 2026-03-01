ЗСУ зірвали плани ворога на фронті: експерт розповів деталі

Війна в Україні / © Associated Press

Армія РФ намагається мінімізувати успіхи Сил оборони України на Гуляйпільському напрямку та повернути втрачені позиції після контрнаступальних дій ЗСУ.

Про це в етері телеканалу Freedom заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Він нагадав, що українські військові деокупували близько 400 квадратних кілометрів території на стику Запорізької та Дніпропетровської областей.

«Фактично цим були зведені нанівець плани Російської Федерації щодо загострення ситуації як у Дніпропетровській, так і в Запорізькій областях. Йшлося про використання цього напрямку як елементу військового тиску на політичне керівництво України», — зазначив експерт.

За його словами, зараз загарбники намагаються повернути втрачені позиції, однак ініціативу на напрямку продовжують утримувати українські сили.

«Там є серйозні тактичні успіхи наших захисників, і це не локальні епізоди, а системна робота», — наголосив Снєгирьов.

Аналітик також повідомив, що в Москві розраховували використати окуповані райони Дніпропетровської, частини Запорізької, Сумської та Харківської областей як інструмент для можливого «обміну» територіями. Проте, за його словами, ці плани були фактично зірвані.

«Генеральний штаб зберігає інформаційну гігієну, проте вже деталізовані успіхи Сил оборони. Йдеться про вісім населених пунктів на території Дніпропетровської та Запорізької областей, які були деокуповані в результаті успішних дій української армії. Крім того, на Куп’янському напрямку звільнено населений пункт Загризове. Були результативні дії на Костянтинівському напрямку — в районі Часового Яру і безпосередньо в Костянтинівці, де вдалося істотно поліпшити тактичне положення», — розповів він.

За словами Снєгирьова, успішні дії українські військові демонструють і на Покровському напрямку. Тактика активної оборони, як він зазначив, застосовується вздовж усієї лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що попри концентрацію величезних сил, зимовий наступ не приніс російським окупантам бажаних результатів на полі бою.

Ми раніше інформували, що підрозділи Сил оборони України завдали серії успішних ударів по об’єктах воєнно-економічного потенціалу російського агресора.