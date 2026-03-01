- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 407
- Час на прочитання
- 1 хв
Генштаб озвучив нові втрати РФ на війні: скільки росіян ліквідовано
Втрати окупаційної армії РФ зросли на сотні осіб за добу.
За минулу добу російські окупанти втратили ще 870 солдатів, а також танки, артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 266 770 (+870) осіб
танків — 11 709 (+2)
бойових броньованих машин — 24 108 (+6)
артилерійських систем — 37 721 (+58)
РСЗВ — 1 662 (+1)
засоби ППО — 1 308 (+3)
літаків — 435
гелікоптерів — 348
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 151 359 (+1 722)
крилаті ракети — 4 384
кораблі / катери — 29
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 80 510 (+181)
спеціальна техніка — 4 075
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.