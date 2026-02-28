Є велика загроза для важливого міста: військовий попередив про небезпеку на фронті

Ситуація на фронті складна / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Лінія фронту наблизилася до міста Краматорськ у Донецькій області приблизно на п’ять кілометрів. Таке просування створює для населеного пункту «невтішну перспективу».

Про це розповів старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс».

Російська війська можуть застосовувати все більше озброєння для ударів по житлових кварталах.

За словами офіцера, армія РФ продовжує наступати з району міста Часів Яр.

«Артилерійська канонада стає все ближче і ближче, а дрони у східній частині Краматорська вже стали буденністю», — зазанчив він.

Військовий додав, що якщо росіяни і надалі просуватимуться, то «на місто очікує спекотне літо». За інформацією аналітиків української OSINT-спільноти DeepState, росіянам залишилося дійти до міста близько 14,5 кілометрів.

Війна в Україні - новини

Раніше аналітики повідомили, що війська країни-агресора РФ, ймовірно, розпочали артилерійську та дронову підготовку поля бою до наступу навесні-влітку 2026 року на міста так званого поясу фортець Донецької області. Вказана операція може бути багаторічною та коштувати Кремлю великих втрат і ресурсів.

Також стало відомо, що на Слов’янському та Краматорському напрямках зосереджено близько 80 тисяч російських військових.