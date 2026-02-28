ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
723
Час на прочитання
1 хв

Є велика загроза для важливого міста: військовий попередив про небезпеку на фронті

Наразі окупанти намагаються вийти на Краматорський напрямок, щоб стати ще ближче і бити FPV-дронами по мирному населенню.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Лінія фронту наблизилася до міста Краматорськ у Донецькій області приблизно на п’ять кілометрів. Таке просування створює для населеного пункту «невтішну перспективу».

Про це розповів старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс».

Російська війська можуть застосовувати все більше озброєння для ударів по житлових кварталах.

За словами офіцера, армія РФ продовжує наступати з району міста Часів Яр.

«Артилерійська канонада стає все ближче і ближче, а дрони у східній частині Краматорська вже стали буденністю», — зазанчив він.

Військовий додав, що якщо росіяни і надалі просуватимуться, то «на місто очікує спекотне літо». За інформацією аналітиків української OSINT-спільноти DeepState, росіянам залишилося дійти до міста близько 14,5 кілометрів.

Війна в Україні - новини

Раніше аналітики повідомили, що війська країни-агресора РФ, ймовірно, розпочали артилерійську та дронову підготовку поля бою до наступу навесні-влітку 2026 року на міста так званого поясу фортець Донецької області. Вказана операція може бути багаторічною та коштувати Кремлю великих втрат і ресурсів.

Також стало відомо, що на Слов’янському та Краматорському напрямках зосереджено близько 80 тисяч російських військових.

Дата публікації
Кількість переглядів
723
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie