- Категорія
- Війна
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ втратила сотні солдатів за добу та техніку — нові дані Генштабу
Втрати окупаційної армії РФ зросли на сотні осіб за добу.
За минулу добу російські окупанти втратили ще 770 солдатів, а також танки, артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 265 900 (+770) осіб
танків – 11 707 (+1)
бойових броньованих машин – 24 102 (+5)
артилерійських систем – 37 663 (+32)
РСЗВ – 1 661 (+2)
засоби ППО – 1 305
літаків– 435
гелікоптерів – 348
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 149 637 (+1 616)
крилаті ракети – 4 384
кораблі / катери – 29
підводні човни – 2
автомобільна техніка та автоцистерни – 80 329 (+149)
спеціальна техніка – 4 075
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.