Війна
379
РФ втратила сотні солдатів за добу та техніку — нові дані Генштабу

Втрати окупаційної армії РФ зросли на сотні осіб за добу.

Анастасія Павленко
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

За минулу добу російські окупанти втратили ще 770 солдатів, а також танки, артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 265 900 (+770) осіб

  • танків – 11 707 (+1)

  • бойових броньованих машин – 24 102 (+5)

  • артилерійських систем – 37 663 (+32)

  • РСЗВ – 1 661 (+2)

  • засоби ППО – 1 305

  • літаків– 435

  • гелікоптерів – 348

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 149 637 (+1 616)

  • крилаті ракети – 4 384

  • кораблі / катери – 29

  • підводні човни – 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 329 (+149)

  • спеціальна техніка – 4 075

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.

379
