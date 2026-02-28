Індексація пенсій у березні 2026: хто отримає підвищення та на скільки відсотків

Пенсія в Україні / © ТСН

У березні 2026 в Україні відбудеться індексація пенсій для тих, хто перебуває на заслуженому відпочинку і отримує пенсії за віком, а не спеціальні: пенсії прокурорів, грошове забезпечення суддів.



Не підвищать також пенсії тим, хто вже має максимум — 25950 грн, це десять мінімальних пенсій (окрім військових, на них обмеження не поширюються) і тим, у кого стаж роботи менше 15 років. Останні після досягнення 65 років отримують не пенсію, а соціальну допомогу від держави у розмірі мінімальної пенсії — на сьогодні це 2595 грн, тому індексація пенсій їх не стосується.

На скільки відсотків підвищать пенсії

За інформацією Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, індексація цього року становитиме 12,1%, у 2025 році було 11,5%. У порівнянні з минулим роком, збільшено максимальне підвищення з 1500 грн до 2595 грн. Для індексації на 2595 грн потрібно мати пенсію не менше, ніж 21500 грн. За інформацією Пенсійного фонду України таких пенсіонерів в Україні налічується близько 2,5% або 250 тисяч осіб.

«Молодим» пенсіонерам, які вийшли на пенсію за віком у 2023–2025 роках, також повної індексації не буде. Держава вважає, що їм виплати розраховані на основі актуальних (вищих) показників середньої зарплати. Тому їм доплатять лише по 100 гривень.

Всім іншим, а це понад 90% пенсіонерів, пенсії підвищать на 12,1%. Мова йде про «чисту» пенсію, яку людина заробила своєю працею, а не про пенсійну виплату, тобто пенсію з різними надбавками (за понаднормовий стаж, особливі заслуги тощо). Тому реальний відсоток підвищення майже у всіх буде меншим.

У березні продовжать діяти дві постійні норми

Нагадаємо, що у березні продовжать діяти дві постійні норми. Перша — отримають право на додаткове підвищення пенсій в індивідуальному порядку особи, яким виповниться 65, 70, 75 та 80 і більше років. Непрацюючі 65-річні пенсіонери за наявності у чоловіків 35-річного страхового стажу, у жінок 30-річного стажу, за законом мають право на пенсію у розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. Це на сьогодні 3458,8 грн, якщо пенсія вища, то надбавки, очевидно, не буде.

Друга постійно діюча норма: тим, кому у березні виповниться 70 років і більше, призначать надбавки до пенсії незалежно від її розміру з дня, наступного після дня народження. Це плюс 300 грн тим, кому 70–74 роки, 450 грн тим, кому 75–79 років і 570 грн 80-річним і старшим.

Обидві надбавки додаються автоматично, нікуди звертатися не потрібно.