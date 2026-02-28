"Путін прорахувався": у МЗС Литви назвали формулу завершення війни в Україні

Байба Браже / © Associated Press

Європейський Союз дотримується стратегії «світ через силу» та розглядає послідовне посилення тиску на Росію як ключовий інструмент завершення війни проти України.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

За її словами, йдеться не лише про військову підтримку України на полі бою, а й про розширення санкцій, запровадження тарифних обмежень та боротьбу з обходом вже чинних заборон.

«Такий комплекс заходів має позбавити Москву фінансових надходжень та доступу до технологій, що в перспективі здатне підштовхнути Кремль до переговорів. Наразі ознак готовності президента РФ Володимира Путіна до реального світу немає», — сказала вона.

«Володимир Путін прорахувався. Він думав, що українці зустрінуть росіян як визволителів або що за три дні вони увійдуть до Києва — і на цьому все закінчиться. Ми щойно вступили у п’ятий рік (великої — ред.) війни. Україна сильна. Україна більш демократична, ніж будь-коли», — додала вона.

Нагадаємо, як повідомляли у Міноборони, Україна має новий амбітний план війни, що складається з трьох стратегічних цілей для досягнення миру:

закрити небо, захистивши цивільних і критичну інфраструктуру шляхом ідентифікації загроз у реальному часі та перехоплення більшості ракет і дронів

зупинити ворога на землі, в морі та в кіберпросторі, посилюючи обороноздатність і завдаючи значних втрат противнику

позбавити Росію економічних можливостей вести війну, зокрема шляхом тісної координації з партнерами та посилення санкцій

Президент України Володимир Зеленський завив, що зупинити Володимира Путіна і не допустити окупації України — важливо не лише для нашої держави, а й для всього світу.