"Путін прорахувався": у МЗС Литви назвали формулу завершення війни в Україні
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала декілька умов, за яких російський диктатор може завершити війну.
Європейський Союз дотримується стратегії «світ через силу» та розглядає послідовне посилення тиску на Росію як ключовий інструмент завершення війни проти України.
Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.
За її словами, йдеться не лише про військову підтримку України на полі бою, а й про розширення санкцій, запровадження тарифних обмежень та боротьбу з обходом вже чинних заборон.
«Такий комплекс заходів має позбавити Москву фінансових надходжень та доступу до технологій, що в перспективі здатне підштовхнути Кремль до переговорів. Наразі ознак готовності президента РФ Володимира Путіна до реального світу немає», — сказала вона.
«Володимир Путін прорахувався. Він думав, що українці зустрінуть росіян як визволителів або що за три дні вони увійдуть до Києва — і на цьому все закінчиться. Ми щойно вступили у п’ятий рік (великої — ред.) війни. Україна сильна. Україна більш демократична, ніж будь-коли», — додала вона.
Війна в Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляли у Міноборони, Україна має новий амбітний план війни, що складається з трьох стратегічних цілей для досягнення миру:
закрити небо, захистивши цивільних і критичну інфраструктуру шляхом ідентифікації загроз у реальному часі та перехоплення більшості ракет і дронів
зупинити ворога на землі, в морі та в кіберпросторі, посилюючи обороноздатність і завдаючи значних втрат противнику
позбавити Росію економічних можливостей вести війну, зокрема шляхом тісної координації з партнерами та посилення санкцій
Президент України Володимир Зеленський завив, що зупинити Володимира Путіна і не допустити окупації України — важливо не лише для нашої держави, а й для всього світу.