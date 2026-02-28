В Україні неочікувано зростуть зарплати: хто і скільки отримуватиме

Зарплати в Україні

Реклама

Середня зарплата у березні зросте у порівнянні з лютим, вважають і економічний експерт Олег Пендзин, і Андрій Забловський. Основними чинниками зростання експерти називають дефіцит робочої сили, посилення конкуренції за персонал та поступову адаптацію економіки до умов воєнного часу.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Але обидва акцентували: автоматичного підвищення заробітків не буде, а розрив між високими і низькими зарплатами продовжить збільшуватися.

Реклама

Олег Пендзин нагадав, що у держбюджеті на 2026 рік середня зарплата закладена на рівні 30032 грн, та, швидше за все, цей показник буде перевищено вже у першому півріччі.

«Спостерігатимемо стабільне підтягування ринку до цієї позначки протягом весни, у березні середня зарплата може зрости оціночно на 1,5% у порівнянні з лютим, або на 400–450 грн, — вважає Олег Пендзин. — Причин дві: перша — триває ефект підвищення мінімальної зарплати у січні, друга — у зв’язку з постійною мобілізацією зменшується кількість пропозицій на ринку серед дефіцитних спеціальностей, перш за все робітничих і технічних: станочників, будівельників, водіїв, інженерів-конструкторів і технологів, висококваліфікованих ІТ-фахівців. Тому їх заробітки зростають випереджальними темпами. Бюджетники навряд чи можуть розраховувати на підвищення зарплат, а ті, хто працюють в офісі, наприклад, займаються продажами, мають заробляти підвищення зарплати самі собі за рахунок інтенсифікації робочого часу та збільшення обсягу продаж».

Андрій Забловський наголосив, що офіційних даних щодо розміру середніх зарплат у лютому ще нема, є тільки розрахункові: 28,8–28,9 тис. грн. На його думку, у відсотках середня зарплата в березні зросте на 0,5–0,7%, це приблизно на 150–200 грн.

«Березень очікується як місяць активного росту. Це пов’язано з початком весняного бізнес-сезону та підготовкою до посівної, що підвищує зарплати в агросекторі, — говорить Андрій Забловський. — Але диспропорція між галузями буде значною. Найвищі зарплати залишаються в секторі IT та телекомунікацій — понад 75 000 грн, тоді як культура демонструє найнижчі показники — 17–18 тис. грн».