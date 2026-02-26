ТСН у соціальних мережах

1417
1 хв

Пенсії в Україні зростають: хто і наскільки отримає підвищення

В Україні від 1 березня 2026 року перерахують пенсії для всіх категорій.

Віра Хмельницька
Пенсії в Україні зростають: хто і наскільки отримає підвищення

Пенсії в Україні зростають / © ТСН

Кабмін ухвалив постанову № 236, яка визначає порядок індексації пенсій від 1 березня 2026 року. Перерахунок стосується пенсій, призначених до 31 грудня 2025-го, і проводиться автоматично за матеріалами пенсійних справ.

ПРо це повідомили в Пенсійному фонді України.

Надбавка до пенсії буде від 100 до 2 595 грн, середній показник зарплати для обчислення зростає на коефіцієнт 1,121 — до 9 992,40 грн.

Окремі категорії пенсіонерів отримають гарантовані мінімальні виплати:

  • 65+ років із повним стажем — не менше 4 213 грн;

  • 70–80 років — не менше 4 050 грн;

  • до 70 років та особи з інвалідністю I групи — не менше 3 725 грн;

  • інші пенсіонери, які не працюють — не менше 3 406 грн.

Від 1 квітня 2026 року перераховуватимуться також пенсії пенсіонерів, які працюють.

Нагадаємо, раніше йшлося про мету індексації пенсії в Україні. Як заявили в ПФУ, перегляд і підняття виплат для більшості пенсіонерів важливі. Водночас індексація стосується не всієї пенсії, а її базової величини.

Раніше вже повідомляли, що в Україні в березні 2026 року відбудеться індексація пенсій. Сума підвищення для пенсіонерів варіюється від 100 до 2 595 грн, залежно від стажу та поточного розміру соцвиплат.

1417
