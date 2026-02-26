ТСН в социальных сетях

Пенсии в Украине растут: кто и насколько получит повышение

В Украине от 1 марта 2026 перечислят пенсии для всех категорий.

Пенсии в Украине растут: кто и насколько получит повышение

Пенсии в Украине растут / © ТСН

Кабмин принял постановление №236, которое определяет порядок индексации пенсий от 1 марта 2026 года. Перерасчет касается пенсий, назначенных до 31 декабря 2025 года, и производится автоматически по материалам пенсионных дел.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Прибавка к пенсии будет от 100 до 2 595 грн., средний показатель зарплаты для исчисления растет на коэффициент 1,121 — до 9 992,40 грн.

Отдельные категории пенсионеров получат гарантированные минимальные выплаты:

  • 65+ лет с полным стажем — не менее 4 213 грн;

  • 70–80 лет — не менее 4 050 грн;

  • до 70 лет и лица с инвалидностью I группы — не менее 3725 грн;

  • другие не работающие пенсионеры — не менее 3 406 грн.

С 1 апреля 2026 года будут перечисляться также пенсии работающих пенсионеров.

Напомним, ранее речь шла о целях индексации пенсии в Украине. Как заявили в ПФУ, пересмотр и повышение выплат для большинства пенсионеров важны. В то же время, индексация касается не всей пенсии, а ее базовой величины.

Ранее уже сообщалось, что в Украине в марте 2026 года произойдет индексация пенсий. Сумма повышения для пенсионеров варьируется от 100 до 2595 грн, в зависимости от стажа и текущего размера соцвыплат.

