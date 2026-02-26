Пенсии в Украине растут: кто и насколько получит повышение

Пенсии в Украине растут / © ТСН

Кабмин принял постановление №236, которое определяет порядок индексации пенсий от 1 марта 2026 года. Перерасчет касается пенсий, назначенных до 31 декабря 2025 года, и производится автоматически по материалам пенсионных дел.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Прибавка к пенсии будет от 100 до 2 595 грн., средний показатель зарплаты для исчисления растет на коэффициент 1,121 — до 9 992,40 грн.

Отдельные категории пенсионеров получат гарантированные минимальные выплаты:

65+ лет с полным стажем — не менее 4 213 грн;

70–80 лет — не менее 4 050 грн;

до 70 лет и лица с инвалидностью I группы — не менее 3725 грн;

другие не работающие пенсионеры — не менее 3 406 грн.

С 1 апреля 2026 года будут перечисляться также пенсии работающих пенсионеров.

