Пенсии в Украине растут: кто и насколько получит повышение
В Украине от 1 марта 2026 перечислят пенсии для всех категорий.
Кабмин принял постановление №236, которое определяет порядок индексации пенсий от 1 марта 2026 года. Перерасчет касается пенсий, назначенных до 31 декабря 2025 года, и производится автоматически по материалам пенсионных дел.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Прибавка к пенсии будет от 100 до 2 595 грн., средний показатель зарплаты для исчисления растет на коэффициент 1,121 — до 9 992,40 грн.
Отдельные категории пенсионеров получат гарантированные минимальные выплаты:
65+ лет с полным стажем — не менее 4 213 грн;
70–80 лет — не менее 4 050 грн;
до 70 лет и лица с инвалидностью I группы — не менее 3725 грн;
другие не работающие пенсионеры — не менее 3 406 грн.
С 1 апреля 2026 года будут перечисляться также пенсии работающих пенсионеров.
Напомним, ранее речь шла о целях индексации пенсии в Украине. Как заявили в ПФУ, пересмотр и повышение выплат для большинства пенсионеров важны. В то же время, индексация касается не всей пенсии, а ее базовой величины.
Ранее уже сообщалось, что в Украине в марте 2026 года произойдет индексация пенсий. Сумма повышения для пенсионеров варьируется от 100 до 2595 грн, в зависимости от стажа и текущего размера соцвыплат.