Чи дійсно США тиснуть на Україну, щоб припинити війну влітку: Буданов відповів

Кирило Буданов / © Володимир Зеленський

Колишній керівник ГУР, очільник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував інформацію ЗМІ, що США нібито вимагають від України піти на поступки, щоб припинити війну до липня.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю ліванському виданню.

«Я не чув, щоб наші американські партнери встановили якісь конкретні дати завершення війни. Поточні переговори — це дуже складний і багатогранний процес, і неможливо встановити якісь точні терміни їх завершення», — сказав керівник ОП.

Буданов запевнив, що українська сторона робить все можливе, щоб пришвидшити переговорний процес і завершити його миром.

«Америка — наш союзник, незалежно від того, хто є президентом. У цьому сенсі Дональд Трамп продовжує фундаментальний підхід американської політики, спрямований на встановлення миру та припинення агресії. Ми вдячні йому за зусилля, які дозволили розпочати мирні переговори. Я впевнений, що цей підхід буде посилено в майбутньому», — підсумував він.

Війна в Україні - що відомо про “дедлайн” Трампа

Раніше Володимир Зеленський прокоментував заяви щодо прагнення Дональда Трампа завершити війну до 4 липня.

Нагадаємо, що, за даними Bloomberg, президент Дональд Трамп прагне досягти угоди до 4 липня.

Таку саму думку висловив колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Бен Годжес. На його думку, Трамп тисне на Україну, щоб завершити війну до кінця червня 2026 року, щоб продемонструвати величезні бізнес-угоди 4 липня до Дня незалежності США.