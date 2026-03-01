«Скоро все побачите»: у Міноборони анонсували незвичайні рішення щодо мобілізації

Мобілізація в Україні

У Міністерстві оборони продовжують роботу над комплексним планом, який має допомогти подолати труднощі, пов’язані з мобілізацією та випадками СЗЧ.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час спільного брифінгу з очільницею Міністерства оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріу.

Федоров зазначив, що план уже сформований і пройшов обговорення з командирами на передовій та профільними військовими експертами.

За його словами, стратегія передбачає збільшення залучення іноземних громадян до виконання бойових завдань.

«Наш комплексний план щодо вирішення проблем з СЗЧ і мобілізацією — він включає певні рішення щодо того, як зробити так, щоб в Україні було більше іноземців», — розповів міністр.

Очільник Міноборони також наголосив, що за чотири роки повномасштабної війни накопичилося чимало складних питань, які потребують системного підходу.

Він додав, що найближчим часом почнуть публічно оголошувати та впроваджувати конкретні рішення.

«В найближчі місяці ви побачите, як крок за кроком ми почнемо приймати конкретні рішення. Ми вже почали багато рішень приймати, які стосуються інших проблем… але паралельно мій фокус уваги особисто знаходиться зараз на цьому питанні», — підсумував Федоров.

Раніше повідомлялося, що Мобілізація в Україні суттєво зміниться, і ці зміни можуть розпочатись вже незабаром — у березні.

