Женщина была мертвой 24 минуты: что на самом деле происходит после смерти

Светлый туннель после смерти может быть мифом

Истории о ярком свете, туннеле и созерцании своего тела с точки зрения постороннего после смерти, видимо, не соответствуют действительности. В этом убеждена Лорен Канадей, которая была клинически мертвой в течение 24 минут.

О ее «посмертном» опыте рассказывает издание Daily Mirror.

Женщина перенесла роковой сердечный приступ дома. Несмотря на немедленную сердечно-легочную реанимацию, проведенную ее мужем, а позже и парамедиками, понадобилось почти полчаса, чтобы ее реанимировать и вернуть к жизни.

Она говорит, что ее опыт клинической смерти в корне изменил ее нынешнее восприятие жизни. Развенчивая миф о том, что вы видите туннель или яркий белый свет, Лорен говорит, что почувствовала нечто совсем другое.

Что видела женщина после «смерти»

«Я помню лишь ощущение необычайного спокойствия. Это спокойствие оставалось со мной еще несколько недель после того, как я проснулась», — призналась она.

Это ощущение было настолько сильным, что Лорен до сих пор вспоминает его, когда ей становится трудно, оно дарит определенное спокойствие. Иногда она даже возвращается к тому самому месту, где она потеряла сознание.

«Я точно больше не боюсь смерти. Несмотря на то, что я не видела ничего четкого, я совсем не волнуюсь по этому поводу», — пояснила она.

Как опыт клинической смерти изменил жизнь

Теперь Лорен считает, что ее страх за здоровье разделил все ее существование на два раздела — период до сердечного приступа и все, что произошло после ее выздоровления.

Проведя 24 минуты без пульса, Лорен отметила: «У меня такое ощущение, будто моя первая жизнь закончилась в феврале, и я проснулась ко второй жизни».

С тех пор она больше не чувствовала себя «старой». «Когда люди говорят мне, что я хорошо выгляжу, это жутко. Потому что я уже не чувствую себя тем же человеком», — говорит она.

Сейчас она живет с дефибриллятором, встроенным в грудную клетку, который, по ее словам, служит ей «вечным напоминанием» о том, насколько мало не потеряла жизнь.

Хотя это было ужасное время для ее семьи, Лорен вспоминает свое бессознательное состояние только с позитивом. Когда она проснулась, Лорен сказала, что не помнит недели, предшествовавшей сердечному приступу, и не может вспомнить многое из своего пребывания в больнице.

Ей также было трудно выполнять основные задачи, такие как говорение и письмо, но врачи быстро заверили ее, что она не получила никаких постоянных повреждений и осталась «когнитивно неповрежденной».

Напомним, ранее мужчина с атеистическими убеждениями, переживший клиническую смерть, рассказал о том, что он увидел после того, как, казалось бы, жизнь закончилась, и заметил о существовании «чего-то после смерти».