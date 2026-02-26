Путін піднімає ядерні ставки і готує пастку для України: що задумав Кремль під "брудною бомбою"

У Росії заявляють про передавання ядерних компонентів для України — що стоїть за заявами Кремля

У Росії розгорнули масштабну дезінформаційну кампанію, звинувачуючи Велику Британію та Францію у нібито підготовці до передавання Україні ядерних компонентів. Попри офіційні спростування з боку Лондона, Парижа та Києва, Москва використовує ці вигадки для посилення ядерного шантажу та залякування західних союзників.

Експерти переконані, що за цією істерією стоїть прагнення Росії зірвати розміщення іноземних військових місій в Україні та виправдати подальшу мілітаризацію власного суспільства.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Росії заговорили про «ядерне озброєння України»

Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) вигадала начебто підготовку Великої Британії та Франції до передавання Україні ядерних компонентів. За версією ворога, розглядається схема, за якою таку допомогу можуть подати як нібито власні українські розробки.

«Йдеться про приховане передавання Україні європейських комплектувальних, обладнання та технологій у цій сфері. Як варіант розглядається французька малогабаритна бойова частина TN75 від балістичної ракети підводних човнів М51.1», — йдеться у вигадках СЗР Росії

Цю дезінформацію миттєво використав заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, погрожуючи превентивними ядерними ударами не лише по об’єктах в Україні, а й по країнах-постачальниках.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, / © Associated Press

«Не може бути й тіні сумніву в тому, що Росії в такому розвитку подій доведеться використовувати будь-яку, у тому числі нестратегічну ядерну зброю, по цілях в Україні, які становлять загрозу нашій країні. А в разі потреби — і щодо країн-постачальників, які стають співучасниками ядерного конфлікту з Росією. Це та симетрична відповідь, на яку має право Російська Федерація», — написав в Мережі Медведєв.

Істерія росіян дійшла аж до США. Представник Кремля Юрій Ушаков заявив, Москва має намір окремо обговорити питання про ймовірну появу в України ядерної зброї з американською стороною.

«Ми спеціально про це будемо розмовляти з американцями», — сказав він в ефірі телеканалу «Россия 1».

Реакція України, Британії та Франції на заяви РФ про ядерну зброю

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви Кремля про нібито передавання Києву ядерної зброї з боку Великої Британії та Франції.

Глава держави наголосив, що в Україні немає ядерної зброї, і це добре відомо міжнародній спільноті. Він підкреслив, що Росія регулярно вдається до таких інформаційних кампаній у моменти, коли не досягає результатів на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

«Зазвичай коли Росії не вдається перемагати на полі бою, вони починають шукати ядерну зброю на території України. В Україні немає ядерної зброї, на жаль, ви знаєте всі обставини, коли її не стало», — сказав Зеленський.

Зеленський вважає російські заяви про ядерну зброю елементом політичного тиску та підготовкою до майбутніх міжнародних перемов. На його думку, такий крок Москви може бути реакцією на дискусії у медіа щодо створення європейської «ядерної парасольки».

Водночас в уряді Великої Британії спростували заяви РФ про нібито підготовку до передавання ядерної зброї Києву. Речник прем’єр-міністра Кіра Стармера наголосив, що такі закиди є цілковитою неправдою та черговою спробою Кремля відвернути увагу світу від агресії в Україні.

Своєю чергою у Франції жорстко відповіли на закиди Кремля та назвали їх абсолютно безпідставними. Представниця французького Міністерства оборони Олівія Пенішу наголосила, що Росія «часто вдається до дезінформації», щоб підірвати довіру до дій Франції та її партнерів на підтримку України.

«Остання спроба є яскравим прикладом цього», — сказала Пенішу.

Окрім того, відреагували на заяви Москви про міфічну ядерну зброю для України у Китаї. Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін не має такої інформації.

У Пекіні заявили, що не мають інформації щодо передавання Україні ядерних компонетів

Вона наголосила на принциповій позиції КНР: ядерна зброя не може бути використана, а ядерна війна є неприпустимою. Мао Нін також закликала до суворого дотримання міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження ядерного озброєння.

Яка мета нових фейків Кремля про ядерну зброю для України

У новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що чергові закиди Служби зовнішньої розвідки РФ про нібито передавання Україні «брудної бомби» Британією та Францією є безпідставними.

Аналітики переконані, що Москва посилює ядерну риторику, щоб виправдати перед власним населенням чотири роки провальної та дорогої війни. В ISW зазначають, що погрози Дмитра Медведєва ударами по Україні та Заходу мають на меті зірвати переговори про гарантії безпеки для Києва.

Москва посилює ядерну риторику, щоб виправдати перед власним населенням чотири роки провальної та дорогої війни / © Associated Press

Водночас експерти вказують на реальну небезпеку, наголошуючи, що Росія сама систематично атакує українську атомну інфраструктуру. Фахівці зазначають, що інформаційні вкиди можуть бути підготовкою до провокації, у якій Кремль планує звинуватити Україну.

В ISW зазначають, що попри агресивні заяви, використання ядерної зброї Росією залишається малоймовірним, а подібні фейки потрібні Путіну лише для підготовки до нової хвилі непопулярної мобілізації.

Ядерний шантаж Росії: чи справді росіяни зможуть завдати удару

Політолог Вадим Денисенко переконаний, що очікувати від росіян реального ядерного удару не варто.

«Росія знову лякає ядерним ударом, якого не буде. Заява служби зовнішньої розвідки про передавання Україні ядерної зброї Британією та Францією — безумовно, ідіотизм», — заявив він.

Експерт вважає, що ядерна риторика Кремля позбавлена реальних підстав і є суто інструментом інформаційного впливу. Вадим Денисенко виділяє кілька цілей таких вкидів:

відвернення уваги від невдач на фронті,

створення маніпулятивного фону для майбутніх переговорів;

спроба розсварити західних союзників.

Крім того, за словами політолога, Москва намагається нав’язати світу власні умови контролю над озброєнням і чинити психологічний тиск на українців. Денисенко наголошує, що подібні атаки спрямовані на те, щоб спровокувати паніку всередині України та дестабілізувати суспільство через страх ядерної війни.

Кремль намагається зірвати розміщення іноземного контингенту на території України

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері «24 Каналу» розповів, що черговий вкид російської розвідки про нібито передавання Україні ядерної зброї є спробою зірвати розміщення західних військових контингентів на нашій території. Він зауважив, що хронологія подій видає страх Кремля перед іноземними місіями.

Мусієнко підкреслив, що заяви Москви з’явилися одразу після новин про готовність Британії та Франції направити до України свої підрозділи для підтримки безпеки. За його словами ядерний шантаж РФ — це спроба натиснути на Лондон і Париж, щоб ті відмовилися від розгортання своїх сил.

Іноземні війська / © Associated Press

«У даному випадку чітко простежується тенденція, що це є шантаж, погрози Заходу, мовляв, не варто надсилати свої війська за жодних умов, тому що Росія завдаватиме по них ударів. Вона це сприйматиме як переміщення вигаданої нею ядерної зброї», — зауважив Мусієнко.

За словами військового, така істерична реакція РФ свідчить про те, що окупанти серйозно сприймають перспективу появи західних військ в Україні та намагаються за будь-яку ціну зірвати їх появу на українській території.

Путін готує Росію до тривалої війни

Кремлівський диктатор Володимир Путін у відеозверненні з нагоди Дня захисника Вітчизни в РФ, який там святкують 23 лютого, назвав розвиток ядерної тріади «абсолютним пріоритетом» Кремля. Водночас він наголосив на повній модернізації військ.

На тлі припинення дії договору New START між РФ та США, диктатор фактично оголосив курс на тотальну мілітаризацію російського суспільства, назвавши 2026-й «роком єдності народів Росії».

Паралельно з войовничими заявами Москви з’являються дані про можливе переміщення ядерних ракет до кордонів ЄС через Білорусь, які експерти розцінюють як спробу залякування Заходу.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв традиційно підсилив риторику погрозами про «ядерну зиму». Фахівці зазначають, що світ увійшов у період небезпечної ядерної невизначеності, адже вперше за 50 років контроль над кількістю боєголовок США та Росії фактично відсутній, що створює ризики неконтрольованих перегонів озброєнь.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.