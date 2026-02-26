Ядерна зброя для України: у Франції жорстко відповили на фейки Кремля

Прапор Франції / © Associated Press

Російська влада розгорнула нову масштабну кампанію дезінформації, звинувачуючи Францію та Велику Британію у підготовці ядерної допомоги Україні. У Міноборони Франції назвали ці закиди абсолютно безпідставними.

Про це заявила представниця французького Міністерства оборони Олівія Пенішу, повідомляє Onet.

Пенішу 26 лютого заявила, що заяви Росії про нібито плани Франції та Британії передати Україні ядерну зброю не мають під собою жодних підстав. Вона підкреслила, що це ще один приклад дезінформаційної кампанії з боку Москви.

«Безпідставна заява Служби зовнішньої розвідки (РФ — ред.) була поширена російськими пропагандистськими акаунтами на платформі X і деякими іноземними інформаційними агентствами, — сказала представниця Міноборони Франції.

Вона наголосила, що Росія «часто вдається до дезінформації», щоб підірвати довіру до дій Франції та її партнерів на підтримку України.

«Остання спроба є яскравим прикладом цього», — додала Пенішу.

Фейки про ядерну зброю для Україна — навіщо РФ їх поширює

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль поширює фейки СЗР про нібито підготовку Україною, Британією та Францією «брудної бомби», щоб виправдати затяжну війну та посилити ядерний шантаж. Експерти називають це спробою пояснити росіянам величезні втрати та підготувати ґрунт для непопулярної мобілізації.

Попри погрози заступник голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва ударами по Україні та Заходу, аналітики називають реальне застосування ядерної зброї малоймовірним. Водночас Росія сама створює радіаційну загрозу, обстрілюючи українські АЕС, щоб згодом звинуватити в інциденті Київ.

Реакція Британії та України на заяви РФ про ядерну зброю

У Британії напередодні спростували заяви Росії про підготовку до передавання Україні ядерної зброї, назвавши їх фейком. Речник прем’єра Кіра Стармера заявив, що ці звинувачення є спробою президента Володимир Путіна відвернути увагу від війни, та підтвердив подальшу підтримку України задля досягнення справедливого миру.

Президент України Володимир Зеленський назвав заяви Кремля про передавання Києву ядерної зброї звичним політичним тиском і спробою виправдати невдачі на фронті. Він наголосив, що в України немає такої зброї, а подібні тези РФ можуть бути реакцією на обговорення «ядерної парасольки» в Європі або підготовкою до міжнародних переговорів. Президент закликав ядерні держави, зокрема США, відреагувати на небезпечну риторику Москви.