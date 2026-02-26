Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням

Війна в Україні / © Associated Press

Переможниця «Битви екстрасенсів» тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що війна в Україні може тривати ще рік.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Тарологиня вважає, що мирну угоду дійсно буде укладено, але вона буде невигідна Україні.

«Дійсно цього року може бути мирна угода. Не мир, а мирна угода. Це різні речі. Але навіть пів року не пройде, як ми з вами відчуємо такі не дуже гарні наслідки, якщо це станеться. Тобто ми побачимо, що з цими тварюками просто неможливо укладати жодні угоди», — сказала вона.

Яна Пасинкова зазначила, що війна в Україні може тривати ще рік.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.