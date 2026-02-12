Закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням про "перерву"

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова шокувала передбаченням про закінчення війни в Україні.

Про це вона казала на своєму ютуб-каналі.

«Буде оголошено перерву бойових дій. Однозначно. Точно. Така собі відпустка, але будь-яка відпустка має свої терміни і вона закінчується», — сказала тарологиня.

Вона не уточнила, коли саме буде перерва та як це вплине на Україну.

Раніше Яна Пасинкова назвала місто, після окупації якого Росія хоче закінчити війну.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.