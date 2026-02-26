Хотіли третю дитину, а отримали п'ять: у Чернівцях дружина військового народила трійню (фото)

Неймовірна історія багатодітної родини військового з Буковини / © Чернівецька ОДА у Facebook

На Буковині у сімʼї Ірини та військовослужбовця Іллі Звонецьких народилася трійня: троє доношених дівчаток — Олівія, Іларія та Амелія. Відтепер у родині п’ятеро діток — чотири дівчинки і один хлопчик.

Про новоспечену багатодітну родину з Чернівців розповідає «Суспільне».

Мати трійнят Ірина Звонецька розповідає, що разом з чоловіком планували третю вагітність.

«Ми планували третю вагітність, але не думали, що це буде три дитини. Але так нам вдалося», — зізнається Ірина.

Під час УЗД подружжю повідомили про двійню. Це не стало несподіванкою для Ірини, адже в її родині уже народжувалися двійні. А от новина про трійню стала несподіванкою.

«Спокійно дивимось першу дитинку, другу дитинку, і тут — третя дитинка. На третій у мене великі очі. Кажу: "Звідки? У нас тільки двоє". А лікарка каже: "Вітаю вас, трійня"», — згадує Ірина.

© Чернівецька ОДА у Facebook

Батько трійнят Ілля Звонецький розповідає, що тепер планує розширювати будинок, щоб всім діткам вистачило місця, коли підростуть, адже раніше не планували мати таку велику сімʼю.

«Це велика родина, це, знову ж, досвід. Такого досвіду не було. Я впевнений, що все зміниться тільки в найкращий бік», — розповідає батько трійнят.

У сімʼї Звонецьких вже було двоє дітей — хлопчик Мартін та дівчинка Єва.

© Чернівецька ОДА у Facebook

Вагітність Ірини Звонецької — природна. Лікарі зауважують, на унікальності цих пологів. Зазвичай дітей-трійняток потрібно переводити до відділення інтенсивної терапії. Проте ці дівчатка народилися доношеними і здоровими. Після кесаревого розтину усіх трьох дівчаток поклали татові на груди.

«Всіх гарненько в ліжечках з трьома лікарями довезли в пологовий зал, де нас очікував тато. І це був мій перший досвід, коли трьох діток ми змогли викласти на контакт, шкіра до шкіри й це було дуже зворушливо. Я пам’ятаю, як в той день я дуже часто заходила, тому що постійно переживала, як тато їх трьох може тримати, адже вони рухалися. І так дві години татусь ніс таку місію», — розповідає лікарка.

© Суспільне

