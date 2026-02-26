Залишаться в Європі чи поїдуть додому: аналітики вразили цифрами про виїзд українських юнаків

Кожен сьомий український юнак виїхав за кордон / © ТСН.ua

Наприкінці 2025 року за межами нашої держави продовжують перебувати понад п’ять з половиною мільйонів українців. Більшість із них знайшли прихисток у країнах Європи та Заходу, і їхнє повернення стає дедалі складнішим питанням.

Про це йдеться у новому дослідженні Центру економічної стратегії «Українські біженці після чотирьох років за кордоном».

Скільки юнаків виїхали з України

Аналітики звертають увагу на тривожну демографічну статистику щодо молодого покоління. Згідно з отриманими даними, кожен сьомий український юнак наразі проживає за межами батьківщини.

Такий масштабний відтік молоді створює серйозні виклики для майбутнього відновлення країни. Адже саме ця вікова категорія є критично важливою для відбудови економіки та розвитку держави у післявоєнний період.

Чи планують біженці повертатися додому

Загалом кількість українців, які рятуються від війни за кордоном, залишається стабільно високою. Більшість із них вже адаптувалися до нових умов життя.

«Станом на кінець 2025 року за кордоном перебуває 5,6 млн українців, з яких 4,3 млн перебувають у західних країнах», — зазначають автори дослідження.

Фахівці пояснюють, що з кожним роком перебування в еміграції відсоток тих, хто планує повернутися, поступово знижується. Люди облаштовують свій побут на нових місцях, знаходять стабільну роботу та влаштовують дітей до місцевих навчальних закладів, що стає головним фактором, який утримує їх від повернення до України.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який кардинально реформує систему підтримки громадян України та подовжує термін їхнього легального перебування у країні. Згідно з документом, спеціальний правовий режим, який діяв від 2022 року, поступово ліквідується, а всі інструменти допомоги переносяться до загального Закону про надання захисту іноземцям.