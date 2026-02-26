«Без цього угоди не буде»: Віткофф назвав головну умову миру для України

Спецпосланець президента США Стів Віткофф / © Associated Press

Спецпосланець президента США Стів Віткофф пообіцяв, що не схвалить мирну угоду між Україною та Росією, доки українці не почуватимуться в абсолютній безпеці від нових нападів Москви. За його словами, для цього знадобляться надійні безпекові протоколи від США, які підкріплюватимуть аналогічні кроки від Європи.

Про це пише New York Post.

За якої умови можлива мирна угода

Під час віртуального виступу на конференції Ялтинської європейської стратегії Віткофф наголосив, що справжній мир є єдиним прийнятним кінцевим результатом дипломатичного процесу. Наразі ж американська делегація перебуває в Женеві, де проводить переговори з представниками України після зустрічі з іранською стороною.

«Тут не буде жодної угоди, якщо Україна та її народ не повірять, що зможуть жити в мирі у разі дипломатичного рішення. Це має бути кінцевий результат — реальність того, що мир існує», — заявив Стів Віткофф.

Можлива зустріч Зеленського з Путіним

Наступного тижня має відбутися вже четверта тристороння зустріч між представниками Вашингтона, Києва та Москви. Під час неї сторони планують оцінити прогрес у підготовці можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Віткофф висловив тверду впевненість, що така зустріч лідерів цілком реальна. За його словами, переговорні групи намагаються спочатку вирішити інші питання, залишаючи найбільш складну тему територій на розсуд глав держав. Водночас у Кремлі вже встигли охолодити цей оптимізм: речник Путіна Дмитро Пєсков поставив під сумнів доцільність такого саміту на цьому етапі переговорів.

Мирні переговори з РФ

Нагадаємо, у Женеві триває переговорний процес щодо завершення війни в Україні, у межах якого відбулася двостороння зустріч української делегації з представниками Сполучених Штатів Америки. Сторони мають намір узгодити механізми економічної підтримки України, гуманітарні питання та майбутні контакти з російською стороною.