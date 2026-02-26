ТСН у соціальних мережах

793
1 хв

Зміна у виплатах родинам зниклих безвісти воїнів: що кажуть в Міноборони

У разі визнання зниклих безвісти військовослужбовців загиблими рідним буде призначено різницю між сумою раніше виплачених коштів і 15 млн грн.

Богдан Скаврон
ЗСУ на війні

ЗСУ на війні / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Верховна Рада встановила максимальний рівень виплат сім’ям загиблих і зниклих безвісти захисників — 15 млн грн. Водночас родини героїв, які зникли безвісти, а згодом були визнані загиблими, могли отримати більшу суму.

Як пояснили у Міноборони, відтепер сім’ї загиблих та зниклих безвісти отримуватимуть однаково справедливу соціальну підтримку.

У роз’ясненні йдеться, що у разі надання статусу зниклого безвісти військова частина нараховувала військовослужбовцю щомісячне грошове забезпечення, яке повністю або частково отримувала родина. У разі визнання воїна загиблим додатково призначалася одноразова грошова допомога у розмірі 15 млн грн.

Натомість родинам військових, чия загибель була підтверджена одразу, призначалася лише одноразова грошова допомога — 15 млн грн.

Відтепер родини зниклих безвісти продовжать отримувати їхнє грошове забезпечення. У разі визнання таких військовослужбовців загиблими, рідним буде призначено різницю між сумою раніше виплачених коштів і 15 млн грн.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони повідомило, що не має наміру спонукати родину військовослужбовця Назара Далецького, якого помилково визнали загиблим, до повернення виплаченої допомоги у розмірі 15 млн грн.

Український боєць насправді не загинув, а перебував у російському полоні, звідки повернувся 5 лютого цього року.

