Зміна у виплатах родинам зниклих безвісти воїнів: що кажуть в Міноборони

Верховна Рада встановила максимальний рівень виплат сім’ям загиблих і зниклих безвісти захисників — 15 млн грн. Водночас родини героїв, які зникли безвісти, а згодом були визнані загиблими, могли отримати більшу суму.

Як пояснили у Міноборони, відтепер сім’ї загиблих та зниклих безвісти отримуватимуть однаково справедливу соціальну підтримку.

У роз’ясненні йдеться, що у разі надання статусу зниклого безвісти військова частина нараховувала військовослужбовцю щомісячне грошове забезпечення, яке повністю або частково отримувала родина. У разі визнання воїна загиблим додатково призначалася одноразова грошова допомога у розмірі 15 млн грн.

Натомість родинам військових, чия загибель була підтверджена одразу, призначалася лише одноразова грошова допомога — 15 млн грн.

Відтепер родини зниклих безвісти продовжать отримувати їхнє грошове забезпечення. У разі визнання таких військовослужбовців загиблими, рідним буде призначено різницю між сумою раніше виплачених коштів і 15 млн грн.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони повідомило, що не має наміру спонукати родину військовослужбовця Назара Далецького, якого помилково визнали загиблим, до повернення виплаченої допомоги у розмірі 15 млн грн.

Український боєць насправді не загинув, а перебував у російському полоні, звідки повернувся 5 лютого цього року.