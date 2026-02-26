Изменение в выплатах семьям пропавших без вести воинов: что говорят в Минобороны

ВСУ на войне / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Верховная Рада установила максимальный уровень выплат семьям погибших и пропавших без вести защитников — 15 млн грн. При этом семьи героев, которые пропали без вести, а впоследствии были признаны погибшими, могли получить большую сумму.

Как пояснили в Минобороны, отныне семьи погибших и пропавших без вести будут получать одинаково справедливую социальную поддержку.

В разъяснении говорится, что в случае присвоения статуса пропавшего без вести воинская часть начисляла военнослужащему ежемесячное денежное обеспечение, которое полностью или частично получала семья. В случае признания воина погибшим дополнительно назначалась единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн.

Зато семьям военных, чья гибель была подтверждена сразу, назначалась только единовременная денежная помощь — 15 млн грн.

Отныне семьи пропавших без вести продолжат получать их денежное обеспечение. В случае признания таких военнослужащих погибшими, родным будет назначена разница между суммой ранее выплаченных средств и 15 млн грн.

Напомним, ранее Министерство обороны сообщило, что не намерено побуждать семью военнослужащего Назара Далецкого, которого ошибочно признали погибшим, к возврату выплаченной помощи в размере 15 млн грн.

Украинский боец на самом деле не погиб, а находился в российском плену, откуда вернулся 5 февраля этого года.