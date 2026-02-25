Деньги для живых за счет пропавших без вести: Рада изменила систему выплат семьям, потерявшим родных на войне

Рада приняла закон об изменении выплат для семей военных пропавших без вести

Министерство обороны Украины сообщило о новых изменениях в выплатах для семей военных, имеющих статус погибших или пропавших без вести. Верховная Рада приняла законопроект №13646 о социальной защите военных. По словам Михаила Федорова, введен «единый и прозрачный подход к выплатам — без разных правил при «одинаковых обстоятельствах». Определена предельная сумма выплат — 15 миллионов гривен для всех семей защитников. Но в реальности для тысяч семей эти цифры — не про стабильность, а про годы ожидания, неопределенности и борьбы за право на достойное отношение со стороны государства. Именно поэтому новые правила вызывают тревогу: что действительно стоит за громкими обещаниями — забота или попытка сэкономить на тех, кто уже заплатил за войну наивысшую цену?

15 миллионов — предельная сумма выплат

По официальной версии, государство переходит на «единый и прозрачный подход». Логика такая: если военный имеет статус пропавшего без вести , его семья должна получать около 120 тысяч гривен ежемесячно. А если факт гибели подтверждается, родным доплачивают разницу так, чтобы общая сумма помощи составила 15 миллионов гривен.

Однако сегодня большинство семей пропавших без вести не получают ни 120 тысяч, ни даже близко к этой сумме. Фактически выплачивают только половину — примерно 50% . И эти деньги еще делятся между всеми членами семьи: женой, родителями, иногда другими родственниками. Остальные средства уходят на так называемый депонированный счет — то есть «замораживаются» до выяснения судьбы военного. По сути, зарплату пропавшего без вести постепенно превращают в часть будущей единовременной денежной помощи — той самой «ОГД», которую государство выплачивает после подтверждения гибели. То есть семья сейчас получает меньше, но потом эту разницу учтут в общей сумме.

И здесь возникает ключевой вопрос: а что будет с теми деньгами, которые уже выплатили?

Пока что государство не дало четкого ответа, будет ли перерасчет ранее начисленного обеспечения. Если его сделают — тогда начинается сухая, но очень болезненная арифметика. Общий «лимит» помощи — те же 15 миллионов — растягивается примерно на 10 лет. При этом полномасштабная война длится уже четвертый год. То есть значительная часть этого периода для многих семей уже прошла. Выходит парадокс: формально государство гарантирует миллионы, но фактически люди годами живут на минимальных выплатах, не имея ни уверенности в завтрашнем дне, ни ясности по поводу окончательного решения.

Руководитель Патронатной службы Третьего армейского корпуса «Ангелы» Елена Толкачева в комментарии TSN.ua называет это «фактом сужения социальных гарантий для семей, ожидающих своих родных из плена или возвращения пропавших без вести».

Специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко рассказала, при каких условиях пропавший без вести в Украине может быть признан погибшим, если тела нет. Первый путь — через суд. Для этого требуются по меньшей мере три свидетеля, подтверждающие факт гибели, а также материалы от воинской части с описанием обстоятельств исчезновения. Процесс может длиться годами — из-за нехватки свидетелей и перегруженности судов. Второй вариант — автоматическое признание погибшим через два года после завершения боевых действий. Но пока война продолжается, этот механизм практически не работает. Третий путь — идентификация по ДНК, возвращение тела или останков и опознание. На первый взгляд, это самый простой вариант. На самом деле — один из самых сложных. Тела могут оставаться на поле боя годами, а для их поиска требуются специальные миссии. Во время активных боевых действий это часто просто невозможно.

«Первый — максимально сложный. Не всегда есть три свидетеля и представитель ВЧ, которые будут ходить на продолжающиеся годами судебные заседания. Ибо их множество. Второй — пока нереальный. Речи о завершении боевых действий нет», — объясняет Кириенко.

В результате ни один из механизмов не является быстрым или гарантированным. Семьи могут годами жить в статусе «ожидания» — без юридической определенности и без окончательного решения.

Что же происходит с выплатами?

В 2022–2025 годах семьи пропавших без вести получали денежное довольствие военного в полном объеме. То есть мать или жена могли ежемесячно получать около 120 тысяч гривен. Однако в 2025 году парламент принял решение изменить подход. Выплаты начали делить между всеми родственниками , имеющими на них право: женой, детьми, родителями, а при определенных условиях даже братьями и сестрами. Для этого нужно было подать заявление через ТЦК.

При этом не вся сумма доходила до семьи. Половину средств удерживала воинская часть. Если военный возвращался из плена, эти деньги выплачивали ему. Если признавали погибшим, передавали семье. После принятия закона №13646 семьи пропавших без вести получают лишь часть денежного довольствия, разделенную поровну между оформившими право на выплаты. Еще 50% удерживает государство до выяснения обстоятельств — возвращения из плена, нахождения живым или подтверждения гибели.

Главное новшество — эти выплаты теперь причисляются к общей сумме помощи в 15 миллионов гривен. То есть, если военного признают погибшим, ранее полученные деньги отнимут от этой суммы. Почему государство считает это верным решением?

«Почему государство ожидает, что это хорошо: исчезнут затягивания процесса признания; уменьшится нагрузка на бюджет; появится справедливость в финансовой поддержке между семьями пропавших без вести и погибших. Почему это считают проблемой сами родные: часто нет трех свидетелей для признания гибели, поэтому суды годами затягивают решение; существует риск умышленного затягивания дел для уменьшения бюджетных расходов; остается моральная составляющая — ведь ни одна сумма не способна компенсировать потерю близкого человека», — говорит Кириенко.

Корреспондентка ТСН добавляет, что «вывод такой: закон 2025-го, который разделил выплаты между родными и удержанием их воинскими частями. И закон №13646 о социальной защите — это серьезный звонок, что у государства просто нет денег. И их ищут у погибших, чтобы поддержать живых».

Позиция Минобороны

В Министерстве обороны Украины рассказали, как работает механизм сейчас. Семьи военных, имеющих статус пропавших без вести, получают ежемесячное денежное довольствие до момента установления факта гибели. Если смерть подтверждается, семье выплачивают единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен , а ежемесячные выплаты прекращаются. Таким образом, семьи фактически получают сумму денежного довольствия за период пребывания военного в статусе пропавшего без вести, а также единовременную помощь, что в итоге может превышать 15 миллионов гривен. Однако продолжительность пребывания в статусе «пропавшего без вести» разная — от нескольких месяцев до нескольких лет . Поэтому общий объем выплат для разных семей отличается, что, по оценке министерства, создает неравенство и ощущение несправедливости. Суть изменений заключается в установлении предельной суммы — 15 миллионов гривен для всех семей, независимо от статуса военного. В случае подтверждения гибели единовременная помощь будет учитывать уже выплаченное денежное довольствие за период, когда военный считался пропавшим без вести. То есть, общая сумма выплат — ежемесячное обеспечение плюс единовременная помощь — не будет превышать установленные 15 миллионов гривен. В министерстве считают: такой подход должен обеспечить четкие, одинаковые и прозрачные правила для всех семей, чтобы каждая семья, потерявшая защитника или защитницу, имела равные гарантии государственной поддержки.

Следует понимать, что для семей пропавших без вести и пленных эти деньги — не про цифры в законе. Это возможность оплатить аренду жилья, лечение, учебу детей, пережить еще один месяц без страха остаться ни с чем. Это понимание, что государство помнит об их потере и не оставляет наедине с болью. Для многих из них эти деньги не про прибыль, а про достоинство. Про признание того, что жизнь их сына, мужа, отца или дочери была важна для страны. И главный вопрос: почему государство ищет деньги для бюджета у самой уязвимой категории нашего общества — у семей, чьи близкие встали на защиту страны и заплатили за это наивысшую цену?