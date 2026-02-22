В Украине изменят систему военных наград: "Флэш" предоставил детали

Систему наград в ВСУ хотят реформировать Фото иллюстративное

В Украине могут пересмотреть подход к празднованию военнослужащих ведомственными наградами.

Об этом заявил советник министра обороны Сергей Флэш Бескрестнов.

Он подчеркнул необходимость сделать систему более честной, быстрой и прозрачной.

«С первого дня войны я близок к простым солдатам и офицерам, и знаю, чем они живут, а они, в свою очередь, доверяют мне. Одна из проблем, о которой я слышу, — это несправедливость и инертность работы наградной системы в армии. Я сейчас не буду говорить о государственных наградах, это самые высокие награды, присуждаемые за значительные заслуги. Но у нас есть награды уровня командований, родов войск, ВСУ и Министерства обороны», — написал «Флэш».

Он отметил, что многие военные за годы службы во время войны не получили никакого знака отличия, поскольку не считаются «героями» в глазах командования. В частности, это касается связистов, специалистов РЭС, артиллеристов, водителей и других военных, на которых фактически держится ежедневная работа фронта.

Министр обороны, по словам военного, поддержал инициативу изменить подход к празднованию службы. Ожидается, что система станет более открытой, оперативной и справедливой для того, чтобы должным образом признавать вклад каждого.

В настоящее время идет наработка конкретных решений по реформированию наградного механизма. Детали перемен обещают озвучить впоследствии.

