Чи повинна родина військового, якого помилково визнали загиблим, повернути 15 млн грн: заява Міноборони

Міністерство оборони

Реклама

Міністерство оборони не має наміру спонукати родину військовослужбовця Назара Далецького, якого помилково визнали загиблим, до повернення виплачених коштів. Як повідомлялося раніше, український боєць насправді перебував у російському полоні, звідки повернувся 5 лютого цього року.

Про це йдеться в заяві Міноборони.

«Повернення захисника, який раніше вважався загиблим, є надзвичайно важливою подією для його близьких і для всієї країни. Додаткове травмування родини, яка вже пережила надзвичайно складні обставини, є неприпустимим», — наголосили в оборонному відомтсві.

Реклама

У міністерстві нагадали, що військовослужбовець Назар Далецький від вересня 2022 року вважався загиблим. У 2023 році відбулася процедура поховання після впізнання за результатами ДНК-експертизи.

Коли український захисник повернувся з полону, у публічному просторі з’явилися заяви про те, що родину начебто можуть змусити повернути отримані державні виплати у зв’язку із загибеллю військового.

«Усі належні виплати родині захисника були здійснені відповідно до чинного законодавства України та на підставі офіційно встановлених на той момент обставин. Станом на сьогодні у Міноборони відсутні правові підстави для перегляду ухваленого рішення чи спонукання родини до повернення отриманих коштів», — наголосили в оборонному відомтсві.

В Міноборони додали, що ця ситуація є унікальною та містить правову колізію, яка потребує максимально делікатного і зваженого підходу.

Реклама

«Обставини встановлення факту смерті військовослужбовця потребують додаткового вивчення. Міноборони продовжує стежити за розвитком ситуації до повного з’ясування всіх обставин та деталей», — йдеться у повідомленні.

Раніше на засіданні сесії Львівської облради представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний повідомив, що родина Назара Далецького повинна повернути державі гроші, які отримала як компенсацію за загибель військового.

Нагадаємо, згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в коментарі ТСН.ua прояснив ситуацію щодо цього резонансного випадку.