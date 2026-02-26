Польща викрила таємні тунелі з Білорусі: як Кремль прориває кордони НАТО за новою "схемою"

Кремль намагається проривати кордони НАТО за новою «схемою» / © ТСН.ua

Реклама

Кремль перейшов до нової фази гібридної війни проти Європи, використовуючи територію Білорусі як головний майданчик для тиску на НАТО.

Через постійні агресивні навчання та перевірку західних систем протиповітряної оборони (ППО) на міцність, європейські лідери все частіше попереджають: Росія відкрито готується до прямого зіткнення з Альянсом.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Польща виявила підземні тунелі на кордоні з Білоруссю — до чого тут Кремль

Росія посилює гібридну війну проти Заходу, використовуючи нові методи переправлення нелегалів, пише The Telegraph. За даними польських посадовців для прориву кордону з Білоруссю почали застосовувати підземні тунелі, до проєктування яких Мінськ міг залучити ймовірно фахівців із Близького Сходу.

Протягом 2025 року польська прикордонна служба виявила щонайменше чотири такі об’єкти. Один із найбільших пролягав поблизу села Наревка, через який переправили 180 мігрантів з Афганістану та Пакистану, більшість із яких згодом затримали. Конструкція. заввишки 1,5 метра та завдовжки близько 60 метрів, мала бетонні укріплення, що свідчить про професійне виконання.

Мігранти у Польщі / © The Telegraph

Водночас це може свідчити про зміну тактики організаторів міграційної кризи, яка триває з 2021 року.

Варшава наголошує, що сучасні системи спостереження, тепловізори та датчики дозволяють оперативно виявляти навіть підземні ходи. Поява таких складних інженерних рішень є реакцією на будівництво Польщею 200-кілометрового бар’єра.

Реклама

Водночас аналітики застерігають, що Росія та Білорусь паралельно випробовують інші інструменти дестабілізації НАТО: від кібератак і диверсій до використання повітряних куль із контрабандою.

Росія веде гібридну війну із Заходом за допомогою Білорусі

Москва використовує Білорусь як плацдарм для гібридної агресії проти Заходу, безпосередньо експлуатуючи її територію у власних цілях. Штучна мілітарно-міграційна криза на східних кордонах Євросоюзу не вщухає ще з 2021 року. У Брюсселі переконані, що режим диктатора Олександра Лукашенка свідомо перетворив іноземців на інструмент тиску та дестабілізації європейського регіону.

Зокрема, навесні минулого року ситуація загострилася до межі, коли групи мігрантів влаштовували масовані штурми польського кордону з боку Білорусі.

«14–16 березня на кордоні з Білоруссю було зафіксовано майже 280 спроб нелегального в’їзду до Польщі, майже всі вони були припинені. Дві особи були затримані за пособництво та співучасть. П’ятьом особам було надано допомогу», — розповідали прикордонники.

Реклама

Групи мігрантів влаштовували масовані штурми польського кордону з боку Білорусі / © Associated Press

Кремль веде гібридну війну досить довго, проте після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ситуація стає більш загрозливою. Мігранти, які намагаються нелегально перетнути кордон з Польщею з боку Білорусі, агресивно атакують прикордонників.

Лише за минулий рік Польща зафіксувала щонайменше 30 тисяч спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. Це трохи менше, ніж понад 30 400 інцидентів, зареєстрованих у 2024 році, повідомляє видання АА.

За даними прикордонної служби, потік мігрантів значною мірою стримується розширенням забороненої зони вздовж кордону та призупиненням права більшості мігрантів шукати міжнародного захисту в Польщі.

Мігранти / © Associated Press

Своєю чергою, через гібридну війну Путіна, Фінляндія закрила кордони із Росією.

Реклама

Александер Стубб у програмі Yle Ykkösaamu таке рішення уряду правильним кроком, який запобіг ескалації. На його думку, Москва веде подвійну гру: з одного боку, використовує іноземців як інструмент гібридної війни, а з іншого — боїться масової втечі власних громадян від мобілізації через фінську територію.

Що відомо про нову загрозу з Білорусі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спільні військові навчання Білорусі та Росії, які готуються на білоруській території, становлять серйозну загрозу безпеці України та самого білоруського народу. Про це глава держави розповів в інтерв’ю білоруському незалежному медіа «Дзеркало».

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Він нагадав, що Росія вже використовувала територію Білорусі та прикриття військовими навчаннями для наступу на Україну на початку повномасштабного вторгнення.

«Я знаю, що вони говорять про військові навчання разом із РФ на території Білорусі. Знову. Ми подивимося, наскільки вони будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України», — зазначив президент.

Реклама

Зеленський наголосив, що Україна відстежуватиме масштаби майбутніх маневрів, щоб оцінити реальну небезпеку. Зеленський наголосив, що ситуація загрожує не лише українцям, а й самим білорусам.

Під час спільних навчань «Запад-2025» російські та білоруські військові відпрацьовували сценарій нападу на Польщу. Про це заявляв прем’єр-міністр Дональд Туск, наголосивши на суто агресивному характері маневрів.

За словами Туска, спрямованість тренувань чітко демонструє підготовку до наступальних дій проти країн НАТО, а не до оборони, як це декларувалося раніше.

Росія та Білорусь випробовують на міцність повітряний простір НАТО

У ніч проти 2 лютого польські радари знову зафіксували вхід повітряних куль із боку Білорусі. В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі зазначили, що масштаби цієї провокації були меншими за попередні, а загрози для цивільних літаків чи населення не виникло.

Реклама

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) розглядають ці інциденти як частину російської операції «Фаза Нуль».

Москва використовує Білорусь для тестування систем протиповітряної оборони НАТО та психологічного тиску на Польщу й Литву / © Associated Press

«Білорусь, здається, збільшує кількість і частоту запуску повітряних куль у повітряний простір Польщі та Литви. Польські та литовські органи фіксують рекордні показники цих інцидентів. ISW продовжує оцінювати, що Росія де-факто анексувала Білорусь і, ймовірно, використовує ці порушення повітряного простору як частину своєї операції „Фаза Нуль“ — інформаційно-психологічної підготовки — для підготовки до можливої війни з НАТО у майбутньому».

Москва використовує Білорусь для тестування систем протиповітряної оборони НАТО та психологічного тиску на Польщу й Литву. Паралельно з цим невідомі безпілотники, ймовірно російські, були помічені над військовими аеродромами Німеччини, зокрема над базою Іммельманн.

Експерти наголошують, що це не випадкові події, а системна підготовка Кремля до можливого зіткнення з Альянсом. В ISW зазначають, що через такі гібридні атаки Росія збирає розвіддані про швидкість реакції європейських військових та готує підґрунтя для майбутніх агресивних дій.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.