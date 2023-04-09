Агресивні мігранти з Білорусі атакували польських прикордонників

У ніч проти 9 квітня біля польського села Наревка група з 20 агресивно налаштованих мігрантів з боку Білорусі атакувала прикордонників.

Як повідомили у прикордонній службі Польщі, внаслідок інциденту ніхто з охоронців кордону не постраждав.

Причиною агресивної поведінки стала невдала спроба незаконно перетнути ділянку кордону, яку охороняє патруль тутешньої прикордонної застави.

Wczoraj w nocy na odcinku #PSGNarewka 20-osobowa grupa agresywnych cudzoziemców rzucała kamieniami i gałęziami w patrole służb

Nikomu nic się nie stało.

Cudzoziemcy byli agresywni gdyż nie udało im się przekroczyć granicy.

Granicajest strzeżona!#funkcjonariuszeSG pic.twitter.com/hR03S8Ii5G — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 9, 2023

За інформацією видання RMF 24, за минулу добу польський кордон безуспішно намагалися перетнути 28 осіб. В основному це громадяни Пакистану та Вірменії.

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Також поблизу міста Кринки прикордонну річку Свіслоч намагався перепливти громадянин Кенії, а поблизу села Черемхи двох афганців перевозив громадянин Грузії.

Окрім того, на білорусько-польському кордоні у Біловезькій пущі затримали двох кур'єрів з Таджикистану, які перевозили іноземців.

Нагадаємо, у Польщі удосконалюють систему охорони кордону з Росією, електронна система захисту забезпечить охорону ділянки завдовжки 199 кілометрів.

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