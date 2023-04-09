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Агресивні мігранти з Білорусі атакували польських прикордонників

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Час на прочитання
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Агресивні мігранти з Білорусі атакували польських прикордонників

Фото: соцмережі

Охоронців польського кордону закидали камінням та патиками.

У ніч проти 9 квітня біля польського села Наревка група з 20 агресивно налаштованих мігрантів з боку Білорусі атакувала прикордонників.

Як повідомили у прикордонній службі Польщі, внаслідок інциденту ніхто з охоронців кордону не постраждав.

Причиною агресивної поведінки стала невдала спроба незаконно перетнути ділянку кордону, яку охороняє патруль тутешньої прикордонної застави.

За інформацією видання RMF 24, за минулу добу польський кордон безуспішно намагалися перетнути 28 осіб. В основному це громадяни Пакистану та Вірменії.

Також поблизу міста Кринки прикордонну річку Свіслоч намагався перепливти громадянин Кенії, а поблизу села Черемхи двох афганців перевозив громадянин Грузії. 

Окрім того, на білорусько-польському кордоні у Біловезькій пущі затримали двох кур'єрів з Таджикистану, які перевозили іноземців. 

Нагадаємо, у Польщі удосконалюють систему охорони кордону з Росією, електронна система захисту забезпечить охорону ділянки завдовжки 199 кілометрів.  

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Дата публікації
Перегляди
1702
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