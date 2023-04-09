Агрессивные мигранты из Беларуси атаковали польских пограничников

В ночь на 9 апреля возле польского села Наревка группа из 20 агрессивно настроенных мигрантов со стороны Беларуси атаковала пограничников.

Как сообщили в пограничной службе Польши, в результате инцидента никто из охранников границы не пострадал.

Причиной агрессивного поведения стала неудачная попытка незаконно пересечь участок границы, охраняемый патрулем здешней пограничной заставы.

Wczoraj w nocy на odcinku #PSGNarewka 20-osobowa grupa agresywnych cizoziemców rzucała kamieniami и gałęziami w patrole służb

Nikomu nic się nie stało.

Cudzoziemcy были agresywni gdyż nie udało im się przekroczyć granicy.

Granicajest strzeżona! #funkcjonariuszeSG pic.twitter.com/hR03S8Ii5G — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) 9 апреля 2023

По информации издания RMF 24, за минувшие сутки польскую границу безуспешно пытались пересечь 28 человек. В основном это граждане Пакистана и Армении.

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Также вблизи города Крынки пограничную реку Свислочь пытался переплыть гражданин Кении, а вблизи села Черемхи двух афганцев перевозил гражданин Грузии.

Кроме того, на белорусско-польской границе в Беловежской пуще задержали двух курьеров из Таджикистана, перевозивших иностранцев.

Напомним, в Польше совершенствуют систему охраны границы с Россией, электронная система защиты обеспечит охрану участка протяженностью 199 километров.

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