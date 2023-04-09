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Агрессивные мигранты из Беларуси атаковали польских пограничников

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1142
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Агрессивные мигранты из Беларуси атаковали польских пограничников

Фото: соцмережі

Охранников польской границы забросали камнями и патиками.

В ночь на 9 апреля возле польского села Наревка группа из 20 агрессивно настроенных мигрантов со стороны Беларуси атаковала пограничников.

Как сообщили в пограничной службе Польши, в результате инцидента никто из охранников границы не пострадал.

Причиной агрессивного поведения стала неудачная попытка незаконно пересечь участок границы, охраняемый патрулем здешней пограничной заставы.

По информации издания RMF 24, за минувшие сутки польскую границу безуспешно пытались пересечь 28 человек. В основном это граждане Пакистана и Армении.

Также вблизи города Крынки пограничную реку Свислочь пытался переплыть гражданин Кении, а вблизи села Черемхи двух афганцев перевозил гражданин Грузии.

Кроме того, на белорусско-польской границе в Беловежской пуще задержали двух курьеров из Таджикистана, перевозивших иностранцев.

Напомним, в Польше совершенствуют систему охраны границы с Россией, электронная система защиты обеспечит охрану участка протяженностью 199 километров.

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Дата публикации
Просмотры
1142
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