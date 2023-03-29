Польша ужесточает охрану границы с РФ: установит камеры и датчики движения

В Польше совершенствуют систему охраны границы с Россией (210 км общей границы с Калининградской областью). Электронная система защиты обеспечит охрану 199 км.

Об этом заявила спикер Пограничной службы Польши Анна Михальская, пишет "Польское радио".

В штабе Варминско-Мазурского отдела пограничной службы в Кентшине уже приступили к работе над центром наблюдения, который будет принимать сигналы электронного заграждения на границе с Россией. Усиленные меры безопасности будут включать камеры и датчики фиксации движения.

В пограничной службе отметили, что строительные работы на границе должны начаться в первой половине апреля. Тем временем материалы для этого начнут завозить уже через несколько дней.

Радиус действия усиленной охраны будет охватывать всю сухопутную границу Польши с Россией – это около 199 километров, за исключением участка Вислинской косы. На территории косы граница уже несколько лет охраняется электронными средствами.

Напомним, в Польше задержаны российские шпионы, которые готовили диверсии на железной дороге.

Литовская разведка также предупредила, что российский Калининград является "самым большим источником угрозы" для многих стран Европы на долгие годы.

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