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Часть Украины осталась без света: в каких областях нет электроэнергии (список)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Часть Украины осталась без света: в каких областях нет электроэнергии (список)

Ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения.

Из-за непогоды и повреждения в сетях операторов систем распределения (облэнерго) произошли аварийные отключения света в 12 областях Украины.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Значительные перебои со светом в:

  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Хмельницкой,
  • Черновицкой,
  • Киевской,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Сумской.

В пресс-службе отметили, что ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения. Также в компании сообщили о повышении потребления электроэнергии из-за похолодания.

"Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Рост потребления покрывается преимущественно за счет увеличения производства электроэнергии на атомных электростанциях, а также другими видами генерации. При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт электроэнергии на несущественном уровне. нанесенные агрессором в течение последних шести месяцев надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена", — сказано в заявлении "Укрэнерго".

В Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей, в результате неоднократных атак россиян, увеличивается объем ограничения потребления. Также из-за роста потребления возможны сетевые ограничения в Киевской области и Киеве. В других регионах ограничений в сетях «Укрэнерго», которые приводили бы к необходимости ограничения потребления, нет.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно испытывают обстрелы россиян и повреждаются сети электроснабжения.

Отметим, в Украине резко ухудшились погодные условия. В Украину вернулись снегопады, гололедица и шквальный ветер, нанесшие немало вреда по всей Украине. В Одессе людей госпитализировали после падения на них деревья, а в Хмельницкой области тяжело травмированы пассажиры автобуса, который перевернулся из-за гололедицы.

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Дата публикации
Просмотры
2048
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