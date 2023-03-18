Какие тарифы на коммуналку в Украине не изменятся

Уже после отопительного сезона, который должен завершиться в апреле, для украинцев может подорожать вода и электричество. Между тем, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в ответ на запрос издания "РБК-Украина" 16 марта 2023 года сообщили, какие коммунальные услуги точно не подорожают, пока продолжается война.

"По закону НКРЭКУ не имеет полномочий по установлению цен на природный газ", — говорится в сообщении.

К тому же поставка природного газа осуществляется по ценам, свободно устанавливаемым между поставщиком и потребителем. В то же время, в законодательстве могут быть исключения. НКРЭКУ разрешено, например, устанавливать или изменять тарифы на услуги по распределению природного газа.

По информации комиссии регулирования электроэнергетики, цена на природный газ для бытовых потребителей, ОСМД, производителей тепловой энергии, если они используют газ для производства тепловой энергии для населения и заключили договор с "Нафтогаз Украины", не подлежит увеличению и остается на уровне 24 февраля 2022 года.

Напомним, Нацкомиссия уже обнародовала предварительные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Ожидается, что тарифы будут повышаться в два этапа: сначала 1 апреля и снова 1 июля. Стоимость услуг после повышения подорожает примерно на 30%.

В Украине могут вдвое повысить тарифы на свет. Это позволит восстанавливать поврежденную оккупантами инфраструктуру. Впрочем, пока в правительстве не озвучиваются варианты пересмотра цен.

Тарифы на электроэнергию вырастут в четыре раза

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