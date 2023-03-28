В Одессе и области частично исчез свет: что произошло

В Одессе и районе 28 марта частично исчезла электроэнергия из-за аварийного отключения на высоковольтной линии.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК "Одесские электросети".

"Мы ликвидируем последствия ухудшения погодных условий в Одесской области. По состоянию на 10:00 из-за непогоды остались без света 28 населенных пунктов в области. Больше всего пострадал Одесский и Белгород-Днестровский районы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из строя выведены 134 трансформаторные подстанции, девять воздушных линий.

Также из-за сильных порывов ветра была обесточена высоковольтная линия, питающая одесские Киевский и Малиновский районы. Энергетики оперативно починили оборудование и постепенно возвращают свет в дома одесситов.

К слову, синоптки предупреждали, что на территории Одесской области ухудшится погода: дождь и сильные порывы ветра до 20 м/с.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в западных областях из-за непогоды произошло повреждение электросетей, в регионах возможны аварийные отключения потребителей. Также в Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонта сетевой инфраструктуры.

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