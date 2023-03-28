В Одесі та області частково зникло світло: що сталося

В Одесі та районі 28 березня частково зникла електроенергія через аварійне відключення на високовольтній лінії.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК "Одеські електромережі".

"Ми ліквідовуємо наслідки погіршення погодних умов в Одеській області. Станом на 10:00 через негоду залишилися без світла 28 населених пунктів в області. Найбільше постраждав Одеський та Білгород-Дністровський райони", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з ладу виведено 134 трансформаторні підстанції, дев'ять повітряних ліній.

Також через сильні пориви вітру було знеструмлено високовольтну лінію, що живить одеські Київський та Малиновський райони. Енергетики оперативно полагодили обладнання та поступово повертають світло в домівки одеситів.

До слова, синоптки попереджали, що на території Одеської області погіршиться погода: буде дощ та сильні пориви вітру до 20 м/с.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що у західних областях через негоду сталося пошкодження електромереж, у регіонах можливі аварійні відключення споживачів. Також на Житомирщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

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