До України повертаються морози та сильні опади: коли чекати на потепління

Погода в Україні покращиться лише наприкінці тижня.

Синоптикиня Наталія Діденко прогнозує погіршення погоди в Україні у вівторок, 28 березня. Очікуються сильні опади, вітер та навіть морози.

Про це вона написала на своєму телеграм-каналі.

Наталія Діденко наголосила, що 28 березня в Україні відбудеться різка зміна погоди. У західних, північних та частково центральних областях будуть сильні опади - дощ та мокрий сніг.

"Вітер з південно-східного поступово переходитиме на північно-західний, 5-12 метрів за секунду. Пориви можуть досягати штормових значень, до 15-22 метрів за секунду. Ще раз! Завтра сильний вітер! У багатьох областях України різко похолоднішає, до +1+7 градусів", - повідомила синоптикиня.

Тепла погода протримається лише у східних областях - +10-16 градусів. У центральних областях та на півдні очікується +6+12 градусів.

У Києві також прогнозуються опади, сильний вітер та різке похолодання.

"У столиці очікується завтра аномальний хід температури повітря! Найближчої ночі ще буде тепло, до +12 градусів. А вдень температура повітря почне знижуватися до +5+3 градусів. Надалі похолодання охопить всю Україну та посилиться до невеликих морозів", - написала Діденко.

Потепління до України повернеться у суботу-неділю.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, після дощу над Києвом та навколишніх населених пунктах області зафіксували подвійну веселку. Також подвійну веселку бачили місцеві жителі Вишгорода, Ірпеня, Бучі та Гостомеля, що неподалік Києва.

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