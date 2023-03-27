В Україні можуть посилити мобілізацію: Арахамія назвав умову

Мобілізацію в Україні можуть посилити через можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі.

В Україні можуть провести додаткову мобілізацію, якщо Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі Sky News.

За його словами, в Україні поки що не ставляться серйозно до ядерних погроз диктатора Путіна, але ніхто не знає, що може статися.

"Ми протягом цього року дізналися, що ніхто не знає, що може статися. Ніхто не вірив, що Росія може вторгнутися у такому масштабі, але вони зробили це", — сказав Арахамія.

Нардеп пояснив, що розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі може призвести збільшення загрози для України з півночі. У такому випадку в Україні можуть оголосити додаткову мобілізацію.

"Це може означати залучення більшої кількості людей до армії. Нам потрібно, принаймні, ще вісім бригад, щоб контролювати цю лінію фронту (кордон з Білоруссю — Ред.). Це більше тисячі кілометрів", — зазначив голова фракції "Слуга народу".

Водночас він уточнив, що місцевість біля українсько-білоруського кордону – це переважно болота, тому окупантам буде важко звідти напасти.

Нагадаємо, 24 березня диктатор Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.

Читайте також: