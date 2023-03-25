Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю - Путін

Путін зробив дивну заяву: він не планує передавати Білорусі ядерну зброю, але розмістить її там.
Російський злочинець Володимир Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.
Про це він сказав в інтерв'ю у суботу, 24 березня, яке показав пропагандистський канал "Росія-24", передають його "слуги ЗМІ".
Він сказав, що 1 липня Росія завершує будівництво сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусії. Та додав, що Росія не планує передавати "ядерку", але якось розмістить її там.
"Ми не передаємо білорусії нашу тактичну ядерну зброю, але розмістимо її та навчимо військових, як США в Європі", - цитує пропагандистське видання "Риа Новости" Путіна.
Ядерні погрози Путіна світу
Нагадаємо, російський президент-злочинець Влодимир Путін 21 лютого оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, укладеному зі США. Йдеться про обмеження таких озброєнь.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наразі невідомо, в якому стані перебуває російське ядерне озброєння.
А нещодавно заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заяявив, що "загроза застосування ядерної зброї зростає з кожним днем". Причина - постачання Україні західної зброї.
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