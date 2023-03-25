Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие — Путин

Путин сделал странное заявление: он не планирует передавать Беларуси ядерное оружие, но разместит его там.

Российский преступник Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Об этом он сказа в субботу, 24 марта, в интервью, показанное пропагандистским каналом "Россия-24", передают его "слуги СМИ".

Он сказал, что 1 июля Россия завершает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. И добавил, что Россия не планирует передавать РБ "ядерку", но как-то разместит ее там.

"Мы не передаем Белоруссии наше тактическое ядерное оружие, но разместим его и научим военных, как США в Европе ", — цитирует пропагандистское издание "Риа Новости" Путина.

Ядерные угрозы Путина миру

Напомним, российский президент-преступник Владимир Путин 21 февраля объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, заключенном из США. Речь идет об ограничении таких вооружений.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что пока неизвестно, в каком состоянии находится российское ядерное вооружение.

А недавно заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "угроза применения ядерного оружия растет с каждым днем". Причина – поставка Украине западного оружия.

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