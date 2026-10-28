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Зеленский объяснил, чего на самом деле Путин требует под предлогом гарантий безопасности
Россия снова поднимает вопрос гарантий безопасности, но за этими требованиями может стоять более масштабная цель.
Официальный Киев предостерегает от любых уступок Кремлю до завершения войны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин снова пытается навязать миру собственное видение международного порядка и перераспределить сферы влияния под предлогом «гарантий безопасности».
Об этом глава государства рассказал во время общения с представителями медиа 27 октября, сообщили корреспонденты ТСН.
Путин хочет «гарантий безопасности»: что рассказал Зеленский
Зеленский подчеркнул, что так называемое «дизельное соглашение» четко показало, что дальнейшее развитие событий может пойти по разным сценариям, которые сейчас сложно предсказать.
«Россия не впервые в том или ином формате поднимает вопрос гарантий безопасности так, как они это видят. Они говорят: „Если вы хотите гарантии безопасности для Украины, то мы хотим для России“. Следует понимать, какой смысл в это вкладывает Россия. Это не просто о том, что Украина не будет наносить по ним удары. Для них это гораздо более широкий и более специфический вопрос», — говорит Зеленский.
По словам президента, РФ хочет иметь собственный договор с НАТО или Соединенными Штатами. Украине неизвестны все детали, но Зеленский говорит, что с Россией ни в коем случае нельзя обсуждать какие-либо глобальные гарантии безопасности, пока не ясно, как РФ закончит войну против Украины, и пока Украина сама не знает собственных гарантий безопасности.
Завуалированные требования Москвы на самом деле являются попыткой переписать правила глобальной безопасности и вернуться к повестке дня, которая выдвигалась еще накануне полномасштабного вторжения.
«По моему мнению, гарантии безопасности для России — как они это трактуют — это изменение формата безопасности в Европе и в мире. Вот то, чего хочет Россия. На мой взгляд, когда они с президентом Байденом встречались до начала полномасштабной войны, то обсуждали именно это — это был один из вопросов. Поэтому я и говорю, что это не новый вопрос — обсуждение их желания перераспределить влияние, а значит и гарантий безопасности для Российской Федерации. Я не знаю, сколько раз Россия поднимала этот вопрос, но я думаю, что это тот вопрос, который они поднимали с США до начала полномасштабной войны», — сказал Зеленский.
Также президент отметил, что РФ пытается использовать этот выдвинутый трек для давления на Североатлантический альянс.
«Если сейчас они снова поднимают этот вопрос, то, безусловно, это и о роли НАТО. Страны, которые в НАТО, у них все понятно. Им необязательно это обсуждать с Россией, которая не является членом НАТО. Но Россия может снова поднимать этот вопрос — может ли быть отхож НАТО, какой-либо инфраструктуры НАТО? Этот вопрос точно не к Украине, мы не являемся членами Альянса. Будь мы членами, мы бы сказали: „Нет, нельзя в этом уступать“».
Зеленский призвал не уступать агрессору:
«Выход НАТО с той или иной территории, или вывод какой-либо инфраструктуры НАТО — это может быть решением стран НАТО. Не России, но и не Украины. Я считаю, что любое отступление, любой откат безопасности — это слабость для Альянса. Но мы слышали сигналы от США также под другим углом — присутствие американских солдат на европейской территории, возможные сокращения и т.д.».
Что предлагают Путину в обмен на мир
Напомним, Вашингтон и Москва обсуждают возможное возобновление сотрудничества в нефтяной отрасли и ряд масштабных экономических проектов в рамках переговоров по завершению войны в Украине.
По данным Financial Times, среди идей рассматриваются совместная добыча нефти возле Сахалина, возвращение российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба», строительство СПГ-завода на Аляске с участием компании «Новатек», возобновление поставок газа через «Северный поток», а также потенциальная передача управления Запорожской АЭС американской структуре.
Эти бизнес-предложения являются попыткой администрации Дональда Трампа привлечь Кремль к мирным переговорам. Специальный посланник Стив Уиткофф обсуждал их с Владимиром Путиным, но официальные лица США подчеркивают, что окончательных решений нет, а полноценное экономическое сотрудничество возможно только после прекращения боевых действий. В то же время, Москва рассматривает такие договоренности как способ нормализовать отношения еще до завершения войны.
Реализация этих планов остается неопределенной из-за препятствий в виде санкций, нежелания американского бизнеса возвращаться в РФ после прошлых потерь, а также предупреждений со стороны европейских партнеров, которые предостерегают, что такие решения нельзя принимать без согласия ЕС.