Зеленский объяснил, чего на самом деле Путин требует под предлогом гарантий безопасности

Путин хочет гарантий безопасности / © ТСН

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Официальный Киев предостерегает от любых уступок Кремлю до завершения войны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин снова пытается навязать миру собственное видение международного порядка и перераспределить сферы влияния под предлогом «гарантий безопасности».

Об этом глава государства рассказал во время общения с представителями медиа 27 октября, сообщили корреспонденты ТСН.

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Путин хочет «гарантий безопасности»: что рассказал Зеленский

Зеленский подчеркнул, что так называемое «дизельное соглашение» четко показало, что дальнейшее развитие событий может пойти по разным сценариям, которые сейчас сложно предсказать.

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«Россия не впервые в том или ином формате поднимает вопрос гарантий безопасности так, как они это видят. Они говорят: „Если вы хотите гарантии безопасности для Украины, то мы хотим для России“. Следует понимать, какой смысл в это вкладывает Россия. Это не просто о том, что Украина не будет наносить по ним удары. Для них это гораздо более широкий и более специфический вопрос», — говорит Зеленский.

По словам президента, РФ хочет иметь собственный договор с НАТО или Соединенными Штатами. Украине неизвестны все детали, но Зеленский говорит, что с Россией ни в коем случае нельзя обсуждать какие-либо глобальные гарантии безопасности, пока не ясно, как РФ закончит войну против Украины, и пока Украина сама не знает собственных гарантий безопасности.

Завуалированные требования Москвы на самом деле являются попыткой переписать правила глобальной безопасности и вернуться к повестке дня, которая выдвигалась еще накануне полномасштабного вторжения.

«По моему мнению, гарантии безопасности для России — как они это трактуют — это изменение формата безопасности в Европе и в мире. Вот то, чего хочет Россия. На мой взгляд, когда они с президентом Байденом встречались до начала полномасштабной войны, то обсуждали именно это — это был один из вопросов. Поэтому я и говорю, что это не новый вопрос — обсуждение их желания перераспределить влияние, а значит и гарантий безопасности для Российской Федерации. Я не знаю, сколько раз Россия поднимала этот вопрос, но я думаю, что это тот вопрос, который они поднимали с США до начала полномасштабной войны», — сказал Зеленский.

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Также президент отметил, что РФ пытается использовать этот выдвинутый трек для давления на Североатлантический альянс.

«Если сейчас они снова поднимают этот вопрос, то, безусловно, это и о роли НАТО. Страны, которые в НАТО, у них все понятно. Им необязательно это обсуждать с Россией, которая не является членом НАТО. Но Россия может снова поднимать этот вопрос — может ли быть отхож НАТО, какой-либо инфраструктуры НАТО? Этот вопрос точно не к Украине, мы не являемся членами Альянса. Будь мы членами, мы бы сказали: „Нет, нельзя в этом уступать“».

Зеленский призвал не уступать агрессору:

«Выход НАТО с той или иной территории, или вывод какой-либо инфраструктуры НАТО — это может быть решением стран НАТО. Не России, но и не Украины. Я считаю, что любое отступление, любой откат безопасности — это слабость для Альянса. Но мы слышали сигналы от США также под другим углом — присутствие американских солдат на европейской территории, возможные сокращения и т.д.».

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Что предлагают Путину в обмен на мир

Напомним, Вашингтон и Москва обсуждают возможное возобновление сотрудничества в нефтяной отрасли и ряд масштабных экономических проектов в рамках переговоров по завершению войны в Украине.

По данным Financial Times, среди идей рассматриваются совместная добыча нефти возле Сахалина, возвращение российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба», строительство СПГ-завода на Аляске с участием компании «Новатек», возобновление поставок газа через «Северный поток», а также потенциальная передача управления Запорожской АЭС американской структуре.

Эти бизнес-предложения являются попыткой администрации Дональда Трампа привлечь Кремль к мирным переговорам. Специальный посланник Стив Уиткофф обсуждал их с Владимиром Путиным, но официальные лица США подчеркивают, что окончательных решений нет, а полноценное экономическое сотрудничество возможно только после прекращения боевых действий. В то же время, Москва рассматривает такие договоренности как способ нормализовать отношения еще до завершения войны.

Реализация этих планов остается неопределенной из-за препятствий в виде санкций, нежелания американского бизнеса возвращаться в РФ после прошлых потерь, а также предупреждений со стороны европейских партнеров, которые предостерегают, что такие решения нельзя принимать без согласия ЕС.

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