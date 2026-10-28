Зеленський пояснив, чого насправді Путін вимагає під виглядом гарантій безпеки

Путін хоче гарантій безпеки / © ТСН

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Офіційний Київ застерігає від будь-яких поступок Кремлю до завершення війни. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Путін знову намагається нав’язати світу власне бачення міжнародного порядку та перерозподілити сфери впливу під приводом «гарантій безпеки».

Про це глава держави розповів під час спілкування з представниками медіа 27 жовтня, повідомили кореспонденти ТСН.

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Путін хоче «гарантій безпеки»: що розповів Зеленський

Зеленський підкреслив, що так звана «дизельна угода» чітко показала, що подальший розвиток подій може піти за різними сценаріями, які зараз складно передбачити.

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«Росія не вперше в тому чи іншому форматі порушує питання гарантій безпеки так, як вони це бачать. Вони кажуть: „Якщо ви хочете гарантії безпеки для України, то ми хочемо для Росії“. Треба розуміти, який сенс у це вкладає Росія. Це не просто про те, що Україна не буде завдавати по них ударів. Для них це набагато ширше і більш специфічне питання», — каже Зеленський.

За словами президента, РФ хоче мати власний договір з НАТО чи зі Сполученими Штатами. Україні невідомі усі деталі, проте Зеленський каже, що з Росією у жодному разі не можна обговорювати будь-які глобальні гарантії безпеки, допоки не зрозуміло, як РФ закінчить війну проти України, і поки Україна сама не знає власних гарантій безпеки.

Завуальовані вимоги Москви насправді є спробою переписати правила глобальної безпеки та повернутися до порядку денного, який висувався ще напередодні повномасштабного вторгнення.

«На мій погляд, гарантії безпеки для Росії — як вони це трактують — це зміна безпекового формату в Європі і у світі. Ось те, чого хоче Росія. На мій погляд, коли вони з президентом Байденом зустрічалися до початку повномасштабної війни, то обговорювали саме це, — це було одне з питань. Тому я й кажу, що це не нове питання — обговорення такого їхнього бажання перерозподілити вплив, а значить і гарантій безпеки для Російської Федерації. Я не знаю, скільки разів Росія піднімала це питання, але я думаю, що це саме те питання, яке вони піднімали з США до початку повномасштабної війни», — сказав Зеленський.

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Також президент наголосив на тому, що РФ намагається використати цей висунутий трек для тиску на Північноатлантичний альянс.

«Коли зараз вони знов піднімають це питання, то, безумовно, це і про роль НАТО. Країни, які в НАТО, — у них все зрозуміло. Їм не обов’язково це обговорювати з Росією, яка не є членом НАТО. Але Росія може знову піднімати це питання — чи може бути відхід НАТО, якоїсь інфраструктури НАТО? Це питання точно не до України, ми не є членами Альянсу. Якби ми були членами, ми б сказали: „Ні, не можна в цьому поступатися“».

Зеленський закликав не поступатися агресору:

«Вихід НАТО з тієї чи іншої території або виведення якоїсь інфраструктури НАТО — це може бути рішенням країн НАТО. Не Росії, але й не України. Я вважаю, що будь-який відступ, будь-який безпековий відкат — це слабкість для Альянсу. Але ми чули сигнали від США також під іншим кутом — щодо присутності американських солдатів на європейській території, можливих скорочень тощо».

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Що пропонують Путіну в обмін на мир

Нагадаємо, Вашингтон і Москва обговорюють можливе відновлення співпраці в нафтовій галузі та низку масштабних економічних проєктів у межах переговорів щодо завершення війни в Україні.

За даними Financial Times, серед ідей розглядаються спільний видобуток нафти біля Сахаліну, повернення російської нафти до Європи трубопроводом «Дружба», будівництво ЗПГ-заводу на Алясці за участю компанії «Новатек», відновлення постачання газу через «Північний потік», а також потенційна передача управління Запорізькою АЕС американській структурі.

Ці бізнес-пропозиції є спробою адміністрації Дональда Трампа заохотити Кремль до мирних переговорів. Спеціальний посланець Стів Віткофф обговорював їх із Володимиром Путіним, проте офіційні особи США наголошують, що остаточних рішень немає, а повноцінне економічне співробітництво можливе лише після припинення бойових дій. Водночас Москва розглядає такі домовленості як спосіб нормалізувати відносини ще до завершення війни.

Реалізація цих планів наразі залишається непевною через перешкоди у вигляді санкцій, небажання американського бізнесу повертатися до РФ після минулих втрат, а також застереження з боку європейських партнерів, які попереджають, що такі рішення не можна ухвалювати без згоди ЄС.

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