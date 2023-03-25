"Цена посевной, Снегиревское направление — это пи**да": херсонцы выезжают на поля, несмотря на риски взорваться

В Херсонской области на поля и огороды, где еще не так давно продолжались бои, люди, несмотря на опасность взорваться, выгоняют технику и работают сами, говорится в ТСН.

Вблизи поселка Миролюбовка, Херсонской области, во время активных боевых действий пролегала линия фронта, а ныне — продолжается посевная. У тракториста Николая работа никогда не была легкой, а ныне еще и смертельно опасна: в лесополосах – гильзы, на полях кое-где торчат снаряды "Градов", земля усеяна железом. “Еду не спеша, смотришь и туда и туда. Попадается, слышу, железки. Наверное, осколки, потому что гепает”, — говорит мужчина.

Земля вокруг загрязнена войной, острые ножи быстро топят остатки боеприпасов, но проблема не в этом: по правилам, землю перед началом полевых работ должны обследовать саперы, впрочем, из-за больших площадей загрязнений – сделать это везде они физически не успевают. Поэтому собственные поля, в основном, фермеры принялись разминировать собственноручно, а трактористы, как Николай работают на свой страх и риск. “Купили металлоискатели, поставили флажок, где там подозрительное какое-нибудь. Объезжаем, стараемся. Ну, а что делает, чего ждать? Мать переживает, жена переживает, и я смотрю, еду в тракторе. Но жить надо, хлеб надо”, — убеждает мужчина.

Люди, занимающиеся обработкой земли сейчас – невероятные храбрецы. Хотя и поступать так власть категорически не рекомендует. Это приводит к катастрофическим последствиям. В сети регулярно появляются фотографии взорванных тракторов. "Цена посевной, Снегиревское направление — это пи**а, это просто пи**а", — говорит один из трактористов, раненный во время детонации снаряда на поле.

По официальным данным областной военной администрации, весенние полевые работы в Херсонской области проводятся на 50 тысячах разминированных гектарах, еще 450 тысяч — потенциально опасны. Фермеров это не останавливает, не всех, потому что полное разминирование территорий затянется на годы, а если не посеять сейчас – то просто не выживут.

Олег до войны имел несколько теплиц, снарядами разрушило дом, избило сараи, и от огородного бизнеса не осталось ничего. Вместо зелени для продажи с земли он собирает остатки оружия. Муж с женой смогли хоть как-то восстановить одну из теплиц: на разбитый каркас натянул пленку, но работы еще немало – нужно восстанавливать систему отопления и километры избитых трубок системы капельного полива. “Здесь раньше была куча фермеров и можно было бы у кого-то даже "быушную" купить. А сейчас нет никого”, — утверждает мужчина.

Восстанавливать хозяйство так, когда вокруг ты сам, сложно, говорит мужчина. Даже найти технику, чтобы вспахать огород и посадить картошку. Но руки мужчина не опускает - купил небольшой, но свой мотоблок и мечтает, что уже вскоре снова будет продавать овощи и не кому-либо, а украинцам, которые летом будут ехать отдыхать в Крым. Дорога туда пролегает через его село, прямо у него перед воротами. "Чтобы на наше море ехали снова, как раньше. Я не мог уехать-заехать даже домой, поток машин был. Это было раньше”, – говорит Олег.

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