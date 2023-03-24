Западная военная помощь ради победы Украины: процесс будет продолжаться — эксперт

Сейчас многие страны оказались перед вызовом — то, что они планировали на год, оказывается, используется за один день в Украине, отметил Иван Варченко.

Лидеры ЕС приветствовали план предоставления Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, чтобы помочь противостоять российскому вторжению. Что это значит для Украины в военном плане, если брать за основу то, что Украина в среднем в сутки выстреливает от 5 до 6 тысяч артиллерийских боеприпасов, рассказал в эфире телеканала FREEDOM эксперт по безопасности Иван Варченко.

"Современная война — это прежде всего война артиллерии. Мы понимаем, что именно артиллерия и авиация дают более 90% эффекта по уничтожению живой силы и техники противника. Это касается и работы артиллерии с нашей стороны, но, к сожалению, так же работает артиллерия со стороны России, поэтому мы понимаем, что с самого начала полномасштабного вторжения Россия в десятки раз превышала и по количеству стволов, и по огневой мощи, которая создавалась этими стволами. Соответственно мы когда-то подсчитывали, что на отдельных участках фронта в 20, а иногда в 40 раз больше снарядов использует Россия по сравнению с Украиной. То есть, на один украинский снаряд прилетало от 20 до 40 российских. Это соотношение действительно менялось с первых дней войны и продолжает меняться в сторону все большего паритета. Мы, пользуясь стандартами Запада, измеряем свою эффективность работы артиллерией, прежде всего, не в количестве, не в том, сколько было выстрелов, а в том, насколько результативными были выстрелы. Поэтому мы сейчас все больше отходим от постсоветского артиллерийского наследия, от того, что нам осталось с прежних времен", — объяснил эксперт.

Варченко отметил, что Украина переходит на стандарты оружия НАТО и в том числе на 155-й, наиболее эффективный в сегодняшних условиях калибр.

"Также мы работаем с более мелкими калибрами и реактивной артиллерией. Украинские силы используют около 100 тысяч снарядов в месяц. Сегодняшняя артиллерия, которой может пользоваться Украина, значительно эффективнее той, которая есть в России. Да, Украина их также использует. Но мы понимаем, что чем дальше, тем больше мы переходим на 155 калибры, нам очень нужен тот процесс, который сейчас мы наблюдаем", – добавил он.

По словам эксперта, сейчас многие страны оказались перед вызовом — то, что они планировали на год, оказывается, используется за один день в Украине.

"Поэтому нужно было интенсифицировать это производство, и мы видим сейчас очень серьезный подход. 2 млрд евро — только начало. Дальше процесс будет продолжаться и у нас будет этот миллион снарядов за 2023 год, и это позволит нам обеспечить и наступательные, и оборонные операции", — резюмировал он.

Напомним, на днях министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Так, 18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства для сбора и размещения заказов в промышленности.

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