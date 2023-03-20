Евросоюз согласовал план закупки боеприпасов для Украины

18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства для сбора и размещения заказов в промышленности.

Министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на премьер-министра Эстонии Кайю Каллас и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Предложила членам ЕС совместно закупить миллион снарядов для Украины. Довольна, что министры иностранных дел и обороны блока одобрили эту инициативу", – написала премьер Эстонии.

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Каллас отметила, что это решение поможет наращивать европейскую оборонную промышленность и повышать безопасность.

К тому же Боррель добавил, что 18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства для сбора и размещения заказов в промышленности.

"Мы делаем ключевой шаг к выполнению наших обещаний по обеспечению Украины большим количеством артиллерийских боеприпасов", – заявил он.

Боррель сообщил, что план будет воплощаться в трех направлениях. Сначала из Европейского фонда мира будет выделено 1 млрд евро на компенсацию поставок государств-членов. Еще столько же будет направлено на совместные закупки боеприпасов. К тому же страны ЕС будут делать заказы для увеличения производственных мощностей оборонных заводов.

Напомним, в понедельник, 20 марта, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 350 миллионов долларов.

Чтобы был один большой заказ: Беспрецедентные решения ЕС для вооружения Украины

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