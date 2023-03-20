Германия отправила в Украину БМП Marder – министр обороны

По словам министра обороны БМП, уже находятся в пути.

В Германии заявили о поставках боевых машин пехоты Marder в Украину.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет CNN.

По его словам, БМП уже находится в пути.

Чиновник не раскрыл подробных деталей о том, когда именно обещанные БМП будут доставлены в Украину.

Отметим, что Германия уверяла, что передаст Украине 40 единиц такой техники.

Оружие для Украины

Напомним, Германия передала нашему государству новый пакет военной помощи. Вошли в него снаряды 155-мм, боеприпасы к РСЗО, генераторы и палатки.

Великобритания и Франция стремятся оказать украинским воинам дополнительную поддержку, которая станет решающей на поле боя с российскими захватчиками.

Украина надеется быстро получить от европейских партнеров средства противовоздушной обороны и дополнительные боеприпасы, включая миллион снарядов калибра 155 мм.

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