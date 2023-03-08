Украина надеется получить от партнеров минимум миллион снарядов для контрнаступления — Резников

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что сегодня в приоритете для Украины есть боеприпасы, которых необходимы миллионы.

Украина надеется быстро получить от европейских партнеров средства противовоздушной обороны и дополнительные боеприпасы, включая миллион снарядов калибра 155 мм.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников перед началом неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Стокгольме, пишет Укринформ.

"Мы обсудим с нашими друзьями и партнерами, с министрами обороны ЕС, наши приоритеты. Приоритетом номер один являются системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы. Именно поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (министра обороны Эстонии - ред.) о поставках 1 миллиона снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм", - сказал Резников.

Министр также подчеркнул, что для Украины необходимо и дальше получать бронированные боевые машины пехоты, а также танки Leopard и другое оружие от "танковой коалиции", которое позволит Украине создать "стальной кулак" и быть готовым к контрнаступлению.

Отвечая на вопрос о замедлении поставок военной помощи от ЕС через бюрократические процедуры, Резников отметил, что как юрист считает важным соблюдение всех правовых процедур и правил, однако необходимо учитывать, что в военное время именно скорость поставок играет решающую роль.

"Как [генеральный секретарь НАТО] Йенс Столтенберг сказал нам в Брюсселе во время прошлой встречи в формате "Рамштайн", время сохраняет жизнь. Именно поэтому нам нужно двигаться вперед так быстро, как это возможно", — подчеркнул министр обороны Украины.

Следует отметить, что 7-8 марта в Стокгольме проходит неформальная встреча министров обороны ЕС под председательством председательствующей в Евросоюзе Швеции. Ключевым ее вопросом является ускорение военной помощи в Украине. В первой сессии встречи участвует министр обороны Украины Алексей Резников.

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