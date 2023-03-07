Когда в Украину доставят Patriot – названы ориентировочные термины

Высокопоставленный источник в правительстве рассказал об ориентировочном сроке, когда в Украине может быть поставлено вооружение, способное сбивать баллистические ракеты россиян.

"Если год назад главной целью было выживание, то сегодня мы абсолютно смело говорим о новой цели — победить, — сообщил источник. — Когда мы говорим о контрнаступлении, то говорим о внешних факторах. То есть об обеспечении ВСУ. Сегодня задачи — расширить перечень оружия, Танковая инициатива переросла в танковую коалицию, сегодня это живой реальный проект. Партнеры заинтересованы и даже смакуют эту возможность. Есть убеждение, что так же будет и с самолетами. После апреля ждем поставок Patriot, современных установок, дающих нам шанс бороться с баллистическими ракетами".

Там добавили, что сейчас Украина не защищена от баллистических ракет.

"От баллистических ракет мы не защищены, от них страдают, в первую очередь, Харьковщина, Запорожье, Херсонщина, Николаевщина, Донетчина, Луганщина. Россияне используют С-300 как средство баллистики. Конечно, это неточная ракета. У нее задача мелкими снарядами разрушать самолеты. С-400 они дважды испытывали по Киеву. У россиян их мало. То есть системы ПВО, которые способны сбивать баллистические ракеты нам очень нужны. Мы жмем на партнеров в том, что авиация это и есть элемент ПВО, что авиационные платформы нужны для сбития крылатых и баллистических ракет, иранских дронов", — говорит информированный источник.

К этому источник в Правительстве добавил: "В Украину будут поставлены в ближайшее время еще два комплекса IRIS-T. Один выстрел — это 1,5 млн евро. Мы ждем Patriot от американцев, немцев. Но для понимания — чтобы обезопасить даже весь Киев — по периметру нужно 4 Patriot Когда мы показываем партнерам то, как удачно мы используем, они понимают, что могут давать больше, поэтому американцы ищут для нас, убеждают партнеров, что нам нужно дать вооружение.NASAMS – очень крутой комплекс, который был разработан в Норвегии для американцев. У нас ожидается 6 NASAMS от американцев, 7-й – от канадцев и еще 6 от Норвегии. Это вопрос времени. Иранские дроны мы научились сбивать дешевыми средствами".

Напомним, в январе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что системы Patriot будут на боевом дежурстве в Украине уже в середине весны 2023 года. Как сообщалось в Офисе президента, Украина планирует получить две батареи ЗРК Patriot по 8 пусковых установок. Эти системы могут сбивать баллистические ракеты противника.

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