Оккупанты снова атаковали Украину дронами: когда и сколько сбила ПВО

Атаковали Украину дронами с севера.
Российские войска в ночь на 8 марта атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed". Украинская ПВО уничтожила два иранских беспилотника.
Об этом сообщило Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что оккупанты запустили дроны с северного направления.
"Уничтожены два "Шахеда". В полночь 8 марта 2023 года противовоздушной обороной уничтожены два иранских дрона-камикадзе "Shahed-131/136", которыми оккупанты атаковали Украину с северного направления", — говорится в сообщении.
Добавим, что в Сумской ОВА сообщали, что поздно вечером 7 марта в регионе заметили два "Шахеда". Один удалось сбить.
"Вчера около 22.00 силами обороны Сумщины на севере области были зафиксированы пролеты 2 вражеских БПЛА типа "Шахед", один из которых был сбит", — проинформировали в ОВА.
Напомним, российская армия начала активнее атаковать дронами Украину с северного направления. Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что это, вероятно, из-за более короткого расстояния, которое пролетает беспилотник через территорию Украины.
Отсутствие массированных ракетных атак Игнат объясняет дефицитом высокоточного оружия, производство которого из-за санкций, введенных против РФ, может работать на каких-то ограниченных ресурсах. Однако подчеркивает, что точечные удары армия РФ наносит постоянно.
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