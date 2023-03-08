Оккупанты снова атаковали Украину дронами: когда и сколько сбила ПВО

Российские войска в ночь на 8 марта атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed". Украинская ПВО уничтожила два иранских беспилотника.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что оккупанты запустили дроны с северного направления.

"Уничтожены два "Шахеда". В полночь 8 марта 2023 года противовоздушной обороной уничтожены два иранских дрона-камикадзе "Shahed-131/136", которыми оккупанты атаковали Украину с северного направления", — говорится в сообщении.

Добавим, что в Сумской ОВА сообщали, что поздно вечером 7 марта в регионе заметили два "Шахеда". Один удалось сбить.

"Вчера около 22.00 силами обороны Сумщины на севере области были зафиксированы пролеты 2 вражеских БПЛА типа "Шахед", один из которых был сбит", — проинформировали в ОВА.

Напомним, российская армия начала активнее атаковать дронами Украину с северного направления. Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что это, вероятно, из-за более короткого расстояния, которое пролетает беспилотник через территорию Украины.

Отсутствие массированных ракетных атак Игнат объясняет дефицитом высокоточного оружия, производство которого из-за санкций, введенных против РФ, может работать на каких-то ограниченных ресурсах. Однако подчеркивает, что точечные удары армия РФ наносит постоянно.

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