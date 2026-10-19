США снова не предупредили Киев о баллистической атаке — СМИ

Атака по Киеву / © Getty Images

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Украина снова не получила от США предупреждения о баллистической атаке по Киеву.

Об этом пишет корреспондент RFE/RL в Вашингтоне Алекс Рафоглу.

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«Снова не было ни одного предварительного уведомления о только что произошедшей баллистической атаке на Киев», — сказали источники журналиста.

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Эту информацию подтверждает и Bloomberg, отмечая, что поздно вечером в воскресенье Киев подвергся российским обстрелам баллистическими ракетами.

«США снова не предупредили Украину о запуске ракеты заранее, сообщил источник, знакомый с ситуацией, пожелавший остаться анонимным из-за вопросов безопасности. Без такого предупреждения Украине сложнее отразить атаку, а также своевременно предупредить гражданских лиц, чтобы они могли добраться до укрытий», — пишет издание.

Атака по Киеву — что известно

Россияне запустили баллистику по Киеву вечером 18 октября и попали в медцентр. Есть попадание в 25-этажное жилое здание в Соломенском районе, а также повреждение медицинского учреждения и инфраструктуры метро «красной» линии. Известно, что погибла 21-летняя девушка, пострадали три человека.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что во время атак 12 и 13 октября баллистика летела на Киев без предварительных сигналов от союзников. В Воздушных силах позже уточнили, что уведомления отсутствовали перед первой волной вражеского удара.

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Накануне Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки возобновили обмен разведывательными данными с Украиной после перерыва.

Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа предупреждала о возможном прекращении обмена разведывательными данными, если Украина не остановит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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