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В Киеве мужчина выпрыгнул из окна больницы: что произошло
Полиция устанавливает обстоятельства трагедии в больничном учреждении.
В Киеве из окна больницы выпал мужчина и погиб после падения на асфальтовое покрытие рядом с учреждением. Трагедия произошла в Оболонском районе на улице Кондратюка. В Сети публикуют фото последствий ужасающего падения с высоты.
В полиции Киева ТСН.ua подтвердили информацию о трагическом случае.
«Погибший мужчина 1953 года рождения. Предварительно он выпрыгнул из окна восьмого этажа больницы», — сообщили в столичной полиции.
Там добавляют, что устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии. На данный момент неизвестно, какой диагноз был у человека и что его подтолкнуло к такому страшному шагу.
Ранее сообщалось об еще одной трагедии с участием украинца. В воскресенье, 18 октября, в Варшаве 20-летний парень выпал с 14-го этажа многоквартирного дома в районе Урсинов.
На место вызвали скорую и полицию. Медики пытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось. Правоохранители осмотрели квартиру, из которой он выпал, и начали расследование под наблюдением прокурора. На данный момент выясняют, могли ли к смерти быть причастны третьи лица, идет ли речь о несчастном случае или самоубийстве. Причины смерти пока не называют.