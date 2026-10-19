ДТЭК вошел в рейтинг лучших работодателей Украины по версии NV

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Об этом свидетельствует рейтинг издания NV.

В нынешнем году в рейтинг вошли 50 компаний крупного бизнеса и пять компаний среднего бизнеса. Работодатели оценивали по четырем ключевым направлениям: поддержка ветеранов и их семей, содержание и развитие талантов, разнообразие и инклюзивность, а также поддержка работников во времена кризиса.

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Компании представляли свои программы по каждому из направлений, которые оценивали сотрудники и экспертное жюри. По результатам оценки был сформирован список лучших работодателей в различных отраслях экономики.

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Как сообщалось ранее, ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

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