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ТСН у соціальних мережах

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ДТЕК увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України за версією NV

Група ДТЕК увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України 2026 року за версією NV. Компанію відзначили серед найкращих роботодавців у галузі енергетики.

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ДТЕК увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України за версією NV

© ДТЕК

Про це свідчить рейтинг видання NV.

Цьогоріч до рейтингу увійшли 50 компаній великого бізнесу та п’ять компаній середнього бізнесу. Роботодавців оцінювали за чотирма ключовими напрямами: підтримка ветеранів та їхніх родин, утримання і розвиток талантів, різноманітність та інклюзивність, а також підтримка працівників у часи кризи.

Компанії представляли свої програми за кожним із напрямів, які оцінювали працівники та експертне журі. За результатами оцінювання було сформовано перелік найкращих роботодавців у різних галузях економіки.

Як повідомлялося раніше, ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

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