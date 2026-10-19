ДТЕК увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України за версією NV

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Про це свідчить рейтинг видання NV.

Цьогоріч до рейтингу увійшли 50 компаній великого бізнесу та п’ять компаній середнього бізнесу. Роботодавців оцінювали за чотирма ключовими напрямами: підтримка ветеранів та їхніх родин, утримання і розвиток талантів, різноманітність та інклюзивність, а також підтримка працівників у часи кризи.

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Компанії представляли свої програми за кожним із напрямів, які оцінювали працівники та експертне журі. За результатами оцінювання було сформовано перелік найкращих роботодавців у різних галузях економіки.

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Як повідомлялося раніше, ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

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